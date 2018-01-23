سه اسکی باز اعزامی ایران به المپیک زمستانی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که پیش بینی می شد فدراسیون جهانی اسکی(فیز) چهار سهمیه اسکی ایران(دو سهمیه آلپاین و دو سهمیه صحرانوردی) برای المپیک ۲۰۱۸ کره جنوبی را تایید کرد. فدراسیون اسکی پس از بررسی عملکرد اسکی بازان و در نظر گرفتن پوئن فیز(امتیاز جهانی) سید ستار صید و سمانه بیرامی را به عنوان نمایندگان اسکی ایران اعزامی به المپیک در رشته صحرانوردی انتخاب کرد.

در رشته اسکی آلپاین نیز محمد کیادربندسری در بخش آقایان دارای بیشترین امتیاز است و اگر اسکی ایران موفق نشود سهمیه دوم آقایان را طی چند روز آینده کسب کند وی به عنوان تنها نماینده مرد عازم کره جنوبی می شود. شرایط در بخش آلپاین بانوان پیچیده شده است و در حالی که فروغ عباسی با کوله باری از تجربه گزینه اصلی برای اعزام به المپیک بود، عاطفه احمدی ۱۶ ساله که در رقابتهای لیگ بین المللی خوش درخشید کمیته فنی را برای تصمیم گرفتن در این خصوص دچار سردرگمی کرده است. نماینده بانوان اسکی آلپاین ایران در المپیک طی چند روز آینده انتخاب می شود.

اسکی بازان ایرانی به همراه ۴ همراه و یک سرپرست ۱۷ بهمن عازم المپیک زمستانی می شوند.