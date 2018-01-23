به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان در بردخون اظهار داشت: اقدامات و فعالیت های بسیار خوبی در دولت تدبیر و امید در شهرستان و بخش داشته ایم که باید قدردان نظام جمهوری اسلامی باشیم اما مهم عدالت در توزیع اعتبارات بوده که بر اساس جمعیت و وسعت محدودیت داشتیم اما محرومیت را در اولویت قرار دادیم.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی ایستگاه تقویت ۱۳۲ برق، گازرسانی به شهر و روستاها، ادامه پروژه اسکله خورخان، برق رسانی به پاسگاه مرزبانی و اسکله در این مدت صورت گرفته و به‌زودی جاده دسترسی به اسکله خورخان با اعتبار اولیه ۵میلیارد ریال آغاز می شود و طرح های روستاها بویژه روستاهای فاقد دهیاری نیز با سرعت ادامه پیدا می کند.

اعتماد ادامه داد: صید ترال از سال ۷۰ تاکنون وجود دارد اما تلاش‌ها و پیگیری بسیاری شده که توقیف و جریمه لنج‌ها و صیادان غیرمجاز از این نمونه است و به زودی با همراهی منطقه دوم دریایی این برخوردها شدت می گیرد.

مقابله با صید غیرمجاز

وی خواستار همراهی مردم و صیادان در این زمینه شد وگفت: برخی اوقات قایق ها و صیادان منطقه نیز اقدام به صید غیرمجاز می کنند که امیدواریم برای اقدامات قانونی مشارکت بیشتری داشته باشند.

فرماندار شهرستان دیر ابراز داشت: منطقه ما درگیر خشکسالی است و باید به فکر آینده باشیم که حفر چاه‌های غیرمجاز و گسترش سطح زیرکشت فرصت‌ها را از دیگران می گیرد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بخشدار سابق، تصریح کرد: بخشدار قبلی بردخون با درخواست خود و به دلیل برخی مشکلات استعفا داد و فعالیت های چشمگیری در منطقه داشت که باعث جلب رضایت عمومی شد.

اعتماد با بیان اینکه بردخون مهد عالمان و بزرگان است، اظهار کرد: از بخشدار جدید می خواهیم جهت تکریم ارباب رجوع بویژه خانواده های شهدا، هماهنگی و همراهی با مردم و پیگیری خواسته ها تلاش کند و از مسئولان استان نیز حمایت و رفع مشکلات بخش بردخون را خواستاریم.

مردم بردخون مدافع نظام و ولایت هستند

حجت الاسلام محمّدجواد عاشوری امام جمعه موقت بردخون اظهار داشت: انقلاب اسلامی بر پایه قیام و حضور مردم در صحنه شکل گرفت و مردم بردخون نیز از ابتدای انقلاب اسلامی با همه مشکلات و کمبودها به پای نظام ایستاده اند و با آن همراه هستند.

وی با بیان اینکه مردم این دیار حاضر نیستند کاری غیرقانونی انجام دهند، افزود: در بخش صیادی با معضلی به نام صید ترال روبرو هستیم که زندگی را برمردم تنگ کرده و حمایت قاطعی از آنان صورت نمی گیرد و برخورد قانونی با این عمل خلاف نمی شود.

عاشوری ادامه داد: اکنون ماهیان و صیادان نفس های پایانی را می کشند و ممکن است صدها نفر از اهالی این منطقه معاش خود را از دست دهند که نیازمند همراهی و حمایت ویژه مسئولان و نظام اسلامی هستند.

وی با اشاره به مشکلات کشاورزان و سیاست یک بام و دو هوای برخی مسئولان، گفت: چاه های غیرمجاز در همه استان وجود دارد اما تنها چاه های غیرمجاز بخش بردخون پر شد و مردم این نگاه تبعیض آمیز را دیدند که چرا برخی چاه ها پس از۲۰سال از حفر آن تخریب شد و بسیاری از کشاورزان بیکار شدند.

امام جمعه موقت بردخون با تاکید بر دفاع از حقوق مردم، ابراز داشت: این میز و صندلی ها و پست ها امانت است و ماندگار نمی ماند و هزاران شهید برای آن خون داده اند پس تلاش کنیم با خدمت صادقانه و خالصانه، سالم آن را تحویل دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ستاد نماز جمعه و امام جمعه آماده هرگونه همکاری برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی و پیشرفت و توسعه منطقه است.