توجه بیشتر به بخش خدمات در حوزه آی سی تی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فرخی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، به ایجاد فضای کسب‌وکار در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: در کشورهای مختلف از این فضا برای توسعه اشتغال استفاده می‌کنند و برای اشتغال در این بخش باید تمهیدات و زیر ساخت‌ها فراهم شود.

وی اظهار کرد: به ازای هر شغل سنتی که به‌واسطه فناوری اطلاعات منسوخ‌شده موجب ایجاد ۲٫۵ درصدی فرصت شغلی شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط در صورت بهره‌مندی از اقتصاد دیجیتال حداقل دو برابر سریع‌تر رشد می‌کنند و ۷۵ درصد ارزش‌افزوده توسط اینترنت به واسطه افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های سنتی است.

فرخی ابراز کرد: تا یک هزار و ۴۰۰ مشترکان پهن باند زنجان به سه و نیم برابر می‌رسد و تعداد دانشجویان نیز در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ هزار و ۸۵۲ نفر می‌رسد.

وی افزود: در سال جاری دانشجویان فارغ‌التحصیل در رشته ict حدود ۱۱ هزار و ۳۹۶ نفر بوده که در سال ۹۷ به ۱۱ هزار و ۵۱۰ نفر می‌رسد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان بر ضرورت توجه بیشتر به جنبه خدمات تأکید کرد و گفت: تلاش برای کاهش هزینه‌های انبارداری، تقویت زنجیره تأمین به‌واسطه استفاده از فناوری اطلاعات و اتصال حلقه تولید به بازار مصرف می‌تواند در برنامه‌ریزی ایجاد فرصت‌های اشتغال مؤثر باشد.

فرخی به پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن و فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی ۲۰ مگابیت بر ثانیه اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان زنجان است.