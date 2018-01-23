گردهمایی اصحاب مسجد در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین امیدی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته مساجد دهه فجر فارس ضمن تبریک فرارسیدن ایام میلاد حضرت زینب (س)، گفت: کاری که حضرت زینب (س) انجام داد، تبلیغ و پیام رسانی کربلا بود که یک الگو برای بشریت است.

وی با تاکید بر اینکه کمیته مساجد باید پیام رسان، ارزش های انقلاب و امام راحل (ره) باشد، اضافه کرد: باید مقایسه هایی بین دستاوردهای انقلاب اسلامی با زمان شاه، انجام شود چرا که این مهم تحول جدی در بین نسل های جدید ایجاد می کند و باعث پیشرفت ذهنی و نگاه عمیق تر نسل سوم می شود.

مسئول کمیته مساجد دهه فجر فارس از برگزاری گردهمایی اصحاب مسجد ویژه ایام دهه فجر در روز پنج شنبه پنجم بهمن ماه خبر داد و اظهار داشت: این مراسم با حضور اصحاب مسجدی کانون های مساجد، بسیج مساجد، سازمان تبلیغات و اوقاف فارس از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ د حرم مطهر حضرت سید علاالدین حسین (ع)، برگزار می شود و امیدواریم بتوانیم برنامه هایی را اجرا کنیم که مفید فایده برای نظام و مردم باشد.

حجت الاسلام امیدی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد مهمترین کمیته میان کمیته های دهه فجر، کمیته مساجد است، اضافه کرد: برنامه های گفتگو محور در پرسمان انقلاب که جریان های ابتدای انقلاب را تشریح کند، در مساجد برگزار شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که حضور پرشور مردم و با محوریت پرچم در راهپیمایی باشد.