رشد کمی تولید داروهای زیستی/شکوفایی صنعت بیوتکنولوژی در دهه ۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عبدالمجید چراغعلی، در جلسه کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه زیست فناوری با ارائه گزارشی از سیاست ملی تولید داروهای بیولوژیک، گفت: رشد کمی تولید داروهای بیولوژیک در ایران قابل قبول و منصفانه بوده است.

وی گزارشی از ویژگی های نظام دارویی کشور در گذر زمان ارائه کرد و ادامه داد: داروهای های تک در سال ۹۰ رشد خوبی در کشور یافته و در واقع رشد و شکوفایی صنعت بیوتکنولوژی در دهه ۹۰ اتفاق افتاده است.

مشاور اجرایی و سیاستگذاری سازمان غذا و دارو بیان کرد: ارزش بازار دارویی کشور در ۱۵ سال گذشته رشد کرده و این بازار در سال ۹۵، ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و پیش بینی می کنیم تا پایان امسال به ۲۰ هزار میلیارد دلار برسد.

وی ادامه داد: سهم دارو از کل هزینه های سلامت کشور ۱۵ درصد است و بر اساس آمارهای ارائه شده میزان ارزبری صنعت دارویی کشور، حدود ۷.۱ میلیارد دلار است.

چراغعلی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: برخلاف ادعای برخی که سرانه مصرف دارو در کشور را بسیار بالا می دانند، سرانه مصرف دارو در کشور ۶۲ دلار است که رقم خیلی بالایی نیست.

مشاور اجرایی و سیاستگذاری سازمان غذا و دارو با اشاره به بازار تولیدات دارویی در کشور، گفت: حدود ۷۰ درصد ۱۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارویی کشور را صنایع داخلی تولید می کنند و ۳۰ درصد مابقی نیز از طریق واردات تامین می شود.

وی ادامه داد: در حوزه داروهای بیوتکنولوژی مهم ترین عامل رشد را می توان «توجه ویژه مسوولین کشور به این حوزه»، «فعال شدن صنف»، «تهیه دستورالعمل داخلی برای تولید این نوع داروها»، «اولویت دادن رسیدگی به درخواست ها برای تولید این داروها»، «انحصار بازار برای تولیدات داخلی»، «منع واردات»، «قیمت گذاری مناسب» و «صادرات» عنوان کرد.

چراغعلی در خصوص موفقیت های به دست آمده در حوزه تولید داروهای زیست فناوری، اظهار کرد: «تثبیت جایگاه صنعت داروهای زیست فناوری در کشور»، «حضور بیش از ۸ شرکت فعال»، «تولید ۳۰ داروی بسیار ضروری برای نظام سلامت کشور»، «افزایش دسترسی بیماران»، «صرفه جویی ارزی»، «دسترسی تولیدات ایرانی به بازارهای جهانی»، «شناخته شدن ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح»، «تاسیس چندین شرکت دانش بنیان با آینده ای روشن» و «تثبیت جایگاه بخش خصوصی در صنعت داروسازی کشور»، مهم ترین موفقیت های کسب شده است.

وی چالش های آینده این حوزه را شامل تعیین ملکول ها برای اولویت های آینده، تولید داروهای ژن تراپی، تقابل محدودیت منابع نظام سلامت و مولکولهای آینده، تاثیر تولید داخلی داروهای بیولوژیک در بودجه سلامت، لزوم صادرات گسترده تر، تولید دارهای orfan و غیره عنوان کرد.