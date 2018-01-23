  1. استانها
  2. لرستان
۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان:

۱۲۰۰ برنامه طی ایام دهه فجر در لرستان برگزار می‌شود

۱۲۰۰ برنامه طی ایام دهه فجر در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری هزار و ۲۰۰ برنامه مختلف طی ایام دهه فجر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید لطف‌الله حیات الغیب در جلسه مسئولین کمیته‌های تخصصی ستاد دهه فجر لرستان با اشاره به فعالیت ۲۰ کمیته تخصصی استانی و ۱۷ کمیته شهرستانی دهه فجر در لرستان اظهار داشت: ستادهای شهرستان از سوی ائمه جمعه تشکیل‌شده‌اند و مدیران و نهادهای مختلفی مسئولیت ستادهای تخصصی ستاد دهه فجر را بر عهده‌دارند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف در ایام دهه فجر امسال عنوان کرد: در این رابطه هزار و ۲۰۰ برنامه در سطح استان پیش‌بینی کرده‌ایم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان تصریح کرد: این برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، جشنواره، همایش و ... در سطح استان برگزار می‌شوند.

کد مطلب 4208047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه