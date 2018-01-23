به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید لطفالله حیات الغیب در جلسه مسئولین کمیتههای تخصصی ستاد دهه فجر لرستان با اشاره به فعالیت ۲۰ کمیته تخصصی استانی و ۱۷ کمیته شهرستانی دهه فجر در لرستان اظهار داشت: ستادهای شهرستان از سوی ائمه جمعه تشکیلشدهاند و مدیران و نهادهای مختلفی مسئولیت ستادهای تخصصی ستاد دهه فجر را بر عهدهدارند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری برنامههای مختلف در ایام دهه فجر امسال عنوان کرد: در این رابطه هزار و ۲۰۰ برنامه در سطح استان پیشبینی کردهایم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان تصریح کرد: این برنامهها در حوزههای مختلف فرهنگی، ورزشی، جشنواره، همایش و ... در سطح استان برگزار میشوند.
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