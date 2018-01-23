به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید مهدوی امین در جلسه مسئولین کمیتههای تخصصی ستاد دهه فجر لرستان در سخنانی با اشاره به راهاندازی کمیته قرآنی، تشکلهای دینی و طرح و برنامه از سوی تبلیغات اسلامی برای برگزاری برنامههای دهه فجر اظهار داشت: این کمیتهها برنامههای شاخص و کیفی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
وی با اشاره به اعزام مبلغ به نقاط مختلف لرستان طی ایام دهه فجر عنوان کرد: این مبلغان اقدام به تبیین دستاوردهای انقلاب، رویشها و ریزشهای انقلاب، مباحث مربوط به اقتدار و امنیت کشور، وحدت بین مردم و ... سخنرانی و برنامهریزی خواهند داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به فعالیت تشکلهای مردمی در قالب برگزاری جشنهای انقلاب بهصورت مردمی تصریح کرد: برگزاری جشنوارههای قرآنی در سطح جوانان و نوجوانان بهصورت استانی و شهرستانی نیز در دستور کار قرار دارد.
نظر شما