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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان:

جشنواره‌های قرآنی طی ایام دهه فجر در لرستان برگزار می‌شود

جشنواره‌های قرآنی طی ایام دهه فجر در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری جشنواره‌های قرآنی طی ایام دهه فجر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی امین در جلسه مسئولین کمیته‌های تخصصی ستاد دهه فجر لرستان در سخنانی با اشاره به راه‌اندازی کمیته قرآنی، تشکل‌های دینی و طرح و برنامه از سوی تبلیغات اسلامی برای برگزاری برنامه‌های دهه فجر اظهار داشت: این کمیته‌ها برنامه‌های شاخص و کیفی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اعزام مبلغ به نقاط مختلف لرستان طی ایام دهه فجر عنوان کرد: این مبلغان اقدام به تبیین دستاوردهای انقلاب، رویش‌ها و ریزش‌های انقلاب، مباحث مربوط به اقتدار و امنیت کشور، وحدت بین مردم و ... سخنرانی و برنامه‌ریزی خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به فعالیت تشکل‌های مردمی در قالب برگزاری جشن‌های انقلاب به‌صورت مردمی تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌های قرآنی در سطح جوانان و نوجوانان به‌صورت استانی و شهرستانی نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4208061

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