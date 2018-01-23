نروژ برای همکاری شرکت های خصوصی مشوق می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، لارش نوردروم ظهر سه شنبه در حاشیه نشست با تجار و بازرگانان استان با بیان اینکه توسعه همکاری های بین دو کشور از اهداف تعیین شده است گفت: اغلب شرکت های نروژی مربوط به بخش خصوصی هستند و دولت نروژ تنها می تواند نقش مشوق را برای ایجاد همکاری این شرکت ها با دیگر نقاط جهان ایفا کنند.

وی دخالت دولت در امور این شرکت ها را ناممکن دانست و افزود: دولت نروژ اطلاعات مناسب را در این خصوص در اختیار شرکت های خصوصی فعال در نروژ قرار می دهد تا این شرکت ها به صورت داوطلبانه و خود جوش به برقراری ارتباط اقدام کنند.

سفیر نروژ درایران به فعالیت برخی شرکت های نروژی در ایران اشاره کردو با تاکید بر اینکه شرکت نفت و گاز نروژ خصوصی است ، بیان داشت :این شرکت ها در زمینه کشف ذخایر نفتی در ایران فعالیت می کنند و قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران منعقد کردند .

لارس نوردروم ادامه داد: شرکت های نروژی در زمینه های مختلف و تخصصی مشغول به فعالیت هستند وهر یک در خصوص بخش های خود به عقد قرارداد مبادرت می کنند.