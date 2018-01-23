توقیف ۵ خودرو حامل کالای قاچاق در دشتستان/ ۲۹ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای برخورد قاطع با سرقت و جلب رضایت شهروندان با تلاش های انجام شده توسط مأموران انتظامی در سه روز گذشته تعداد ۱۶ نفر سارق شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: سارقان در بازجوئی‌ها و تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب ۲۹ فقره انواع سرقت شامل سرقت منزل، داخل خودرو، اماکن خصوصی، موتورسیکلت و معابر اعتراف کردند.

سرهنگ رضوی بیان کرد: در همین ارتباط ۱۶ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی اضافه کرد: مأموران انتظامی دشتستان در ۴۸ ساعت گذشته در حین کنترل وسایل نقلیه عبوری در محور های مواصلاتی شهرستان تعداد ۵ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: ماموران انتظامی در بازرسی از وسایل نقلیه توقیف شده، تعداد ۳۰ کارتن قطعات و لوازم رایانه، تعداد ۵۰ عدد مانیتور خودروهای سواری و ۲۵۰ کارتن مواد خوراکی فاقد مدارک مثبت گمرکی که به صورت قاچاق در حال انتقال به دیگر نقاط کشور بود را کشف کردند.

سرهنگ رضوی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را هفت میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در همین ارتباط پنج نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شدند.