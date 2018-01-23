مدیرکل جدید تعاون چهارمحال و بختیاری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ظهر سه شنبه در سالن غدیر شهرکرد برگزار شد.

در این مراسم از زحمات عباس جزایری مدیر کل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی و حفیظ‌ الله فاضلی به عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری منصوب شد.

مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: اشتغال از مهمترین دغدغه های مسئولان نظام است که باید مشکل بیکاری رفع شود.

حفیظ‌ الله فاضلی ادامه داد: نرخ بالای بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین مشکلات به شمار می رود.

مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های استان برای رفع بیکاری در این استان بهره گرفت.