به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در محل استانداری زنجان، افزود: اشتغال و اقتصاد در حوزه آی تی به‌عنوان یکی از حوزه‌های ایجاد اشتغال به‌سرعت در حال پیدا کردن جای خود در دنیا است و سهم کشور ایران در این بخش بسیارکم است.

وی با تأکید بر اینکه خواسته و یا ناخواسته باید خود را با سرعت پیشرفت آی تی هماهنگ کنیم، تصریح کرد: در این بخش سهم ایجاد اشتغال در کشور ۹۰ هزار بوده که در زنجان بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده روند آن مطلوب بوده و اقدامات صورت گرفته کافی نبوده و اقدامات باید افزایش پیدا کند.

درویش امیری افزود: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، باید دستگاه های اجرایی در خصوص عملکرد خود در این زمینه، گزارش های لازم را ارائه دهند.

استاندار زنجان با بیان اینکه دستور جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی باید به‌سوی اخذ ارائه گزارش‌ها باشد و دستگاه‌ها عملکرد یک‌ساله خود را ارائه بدهند، گفت: اگر دستگاهی در خصوص مسائل توسعه ای شهرستان ها همکاری های لازم را انجام نمی دهد، این موضوع باید به صورت مشخص مطرح شود تا پیگیری های لازم صورت گیرد.

درویش امیری به بخش خصوصی در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق، اشاره کرد و افزود: دستگاه‌ها در اجرای ماده ۲۷ تعارف نکنند و اگر زمینه‌ای از سوی بخش خصوصی برای ورود به‌کار با توجه به این ماده وجود دارد، اگر دستگاه‌ها تعلل دارند گفته شود و دستگاهی که آمادگی واگذاری پروژه‌های خود را ندارد، باید منابع را برای انجام پروژه معرفی کند.

استاندار زنجان بابیان اینکه با کاهش اعتبارات عمرانی مواجه هستیم، یادآور شد: سرفصل‌های درآمدی کشور حذف شود، بودجه عمرانی کاهش پیدا خواهد کرد و باید طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

درویش امیری با بیان اینکه انتظار مدیریت استان، سرعت بخشی به کارهای مردم، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان است، اظهار کرد: کند بودن اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت استان، توجیه ندارد و با هیچ مدیری در استان در این راستا، تعارف نداریم.

وی به وضعیت واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً زمینه واگذاری پروژه‌ای به بخش خصوصی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی در این راستا تعلل می‌کنند، باید این موارد نیز به صورت مشخص، اعلام شود و همچنین اگر هر دستگاه اجرایی پروژه‌ای برای واگذاری به بخش خصوصی دارد، این موضوع نیز باید مشخص شود.

استاندار زنجان بابیان اینکه برخی از پروژه‌های عمرانی ما توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد، افزود: این به این معنی نیست که همه پروژه‌های عمرانی جاذبه نداشته باشند.

درویش امیری تصریح کرد: اگر هر دستگاهی تعللی داشته و کار را عقب انداخته گزارش شود ما باکسی تعارف نداریم و برای سرعت بخشیدن به‌کار مردم در بخش سرمایه‌گذاری بسیار جدی هستم.