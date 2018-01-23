۴۰۰۰ راس دام در چهارمحال و بختیاری اصلاح نژاد می شود

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهار هزار راس دام در چهارمحال و بختیاری اصلاح نژاد می شود، اظهار داشت: اصلاح نژاد دام نقش مهمی افزایش تولید فرآورده های دامی در سطح استان دارد.

وی عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری طرح های مختلف اصلاح نژاد اجرا شده است.

تولید شیر و گوشت در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در راستای تولید گوشت قرمز و افزایش تولید شیر درواحدهایی دامپروری روستایی اصلاح نژاد گاوهای آمیخته و بومی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اجرای پروژه توسعه و ساماندهی گاو های دو منظوره در سطح استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بهره گیری از نژاد های پر بازده در سطح استان ضروری است، ادامه داد: نژادهای پر بازده نقش مهمی در افزایش محصولات دامی در سطح استان دارد.