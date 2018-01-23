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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

هندبال قهرمانی آسیا - کره جنوبی؛

شکست ایران برابر کره‌جنوبی/ حسرت جهانی شدن در دل هندبال ماند

شکست ایران برابر کره‌جنوبی/ حسرت جهانی شدن در دل هندبال ماند

تیم ملی هندبال ایران با قبول شکست برابر تیم کره جنوبی شانس صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سهمیه جهانی را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا امروز سه شنبه برابر تیم کره جنوبی بهترین تیم قاره قرار گرفت و در نهایت با نتیجه  ۲۸ بر  ۲۵ شکست خورد. شاگردان «ماچک» نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ برابر این تیم آسیایی واگذار کردند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۸ دی ماه با حضور ۱۴ تیم در سوآن کره جنوبی آغاز شده است. تیم هندبال ایران در مرحله اول گروهی با تیم های ازبکستان و ژاپن هم گروه بود و توانست با کسب دو پیروزی به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند. تیم ایران در این مرحله گروه اول و در کنار تیم های عربستان، کره جنوبی و عمان قرار دارد.

تیم های ایران و کره جنوبی تاکنون در رقابتهای آسیایی ۵ بار با همدیگر بازی کرده اند. حاصل این بازی ها، چهار برد برای کره جنوبی بوده و یک تساوی برای دو تیم است. تیم کره جنوبی با ۹ طلا، ۳ نقره بهترین تیم هندبال مردان قاره آسیاست.

تیم کشورمان فردا چهارشنبه در سومین مسابقه مرحله دوم به مصاف تیم عمان خواهد رفت. با توجه به اینکه تیم های عربستان و کره جنوبی دو بازی خود را در این مرحله پیروز شده اند به عنوان دو تیم اول به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. تیم ایران با وجود بهره از بازیکنان لژیونر خود با قبول شکست امروزش برابر کره جنوبی شانس حضور در مرحله نیمه نهایی و ایستادن بر روی سکوی آسیا برای کسب جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان از دست داد.

هندبالیست های ایران بعد از بازی فردا برابر عمان برای کسب عنوان پنجم تا هشتم مسابقات قهرمانی آسیا یک مسابقه دیگر را پیش رو خواهند داشت.

کد مطلب 4208115

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    نظرات

    • امید IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      تیم هندبال فقط تیمهای ضعیف را خوب میبره اما در مقابل قویها خیلی بده
    • مهدی IR ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      این تیم نه پول داشت نه فرصت -ازش حمایت کنید
    • علی رضا IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      فدراسیونی که 9-8 سال داغون شده رحیمی نمی تونه یه شبه درستش کنه-حاشیه درست نکنید
    • سعید کاظمی IR ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      تیم ملی خوب بازی نکرد ولی مهم بازی های آسیاییه -از رحیمی و گروهش حمایت کنیم - با این همه بدهی که فدراسیون قبلی براش گذاشته
    • امیر دانش IR ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      نباید از فدراسیون هندبال با این همه بدهی تو این فرصت کم انتظار بالایی داشت
    • نوروزی IR ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      از رحیمی و گروهش حمایت کنید نذارین حاشیه ها هندبال را نابود کنه - این فدراسیون خیلی مشکل مالی داره
    • مردانی IR ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      رحیمی و گروهش فکرهای خوبی برای هندبال دارند-ازشون حمایت کنید-با این همه بدهی فدراسیون و این وقت کم انتظار معجزه تو این بازی ها نباید داشت.
    • نقاد IR ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      اون هارت و پورت ها کجا و این شکست ها کجا!

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