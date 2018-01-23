به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا امروز سه شنبه برابر تیم کره جنوبی بهترین تیم قاره قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۲۸ بر ۲۵ شکست خورد. شاگردان «ماچک» نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ برابر این تیم آسیایی واگذار کردند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۸ دی ماه با حضور ۱۴ تیم در سوآن کره جنوبی آغاز شده است. تیم هندبال ایران در مرحله اول گروهی با تیم های ازبکستان و ژاپن هم گروه بود و توانست با کسب دو پیروزی به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند. تیم ایران در این مرحله گروه اول و در کنار تیم های عربستان، کره جنوبی و عمان قرار دارد.

تیم های ایران و کره جنوبی تاکنون در رقابتهای آسیایی ۵ بار با همدیگر بازی کرده اند. حاصل این بازی ها، چهار برد برای کره جنوبی بوده و یک تساوی برای دو تیم است. تیم کره جنوبی با ۹ طلا، ۳ نقره بهترین تیم هندبال مردان قاره آسیاست.

تیم کشورمان فردا چهارشنبه در سومین مسابقه مرحله دوم به مصاف تیم عمان خواهد رفت. با توجه به اینکه تیم های عربستان و کره جنوبی دو بازی خود را در این مرحله پیروز شده اند به عنوان دو تیم اول به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. تیم ایران با وجود بهره از بازیکنان لژیونر خود با قبول شکست امروزش برابر کره جنوبی شانس حضور در مرحله نیمه نهایی و ایستادن بر روی سکوی آسیا برای کسب جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان از دست داد.

هندبالیست های ایران بعد از بازی فردا برابر عمان برای کسب عنوان پنجم تا هشتم مسابقات قهرمانی آسیا یک مسابقه دیگر را پیش رو خواهند داشت.