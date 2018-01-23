چاوش اوغلو: قصد درگیری با سوریه، روسیه و آمریکا را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، امروز سهشنبه گفت: ترکیه در طول عملیات در شمال سوریه از هرگونه برخورد با سوریه، روسیه یا نیروهای آمریکایی اجتناب میکند اما از هیچ اقدامی در راستای تامین امنیت خود فروگذار نمیکند.
گفتنی است روسیه و آمریکا خواستار خویشتنداری ترکیه در انجام عملیات «شاخه زیتون» شدهاند که علیه کردهای «ی پ گ» در حال انجام است.
چاوش اوغلو ادامه داد: در منبج هم تروریستها شلیکهای تحریکآمیز انجام میدهند و اگر آمریکا کاری برای توقف این روند نکند، ما دستبهکار میشویم.
وی تاکید کرد: هدف ما درگیری با روسیه، سوریه یا آمریکا نیست، بلکه به دنبال جنگ با سازمانهای تروریستی هستیم. باید هرچه در توان داریم انجام دهیم چراکه درغیراینصورت، آینده ترکیه به عنوان یک کشور به مخاطره میافتد.
گفتنی است ترکیه از ۳ روز پیش حمله به مواضع ی پ گ در شهر عفرین سوریه را آغاز کرده است.
تشدید تنش میان ترکیه و ی پ گ که تحت عنوان یگانهای مدافع خلق شناخته میشود، از وقتی آغاز شد که آمریکا در اقدامی یکجانبه از تصمیم برای تشکیل نیروی مرزی ۳۰ هزار نفره در سوریه آن هم با مشارکت کردها خبر داد.
این در حالی است که تصمیم آمریکا به ایجاد این نیروی مرزی و در مقابل، واکنش ترکیه مبنی بر ورود غیرقانونی به خاک سوریه، موجب تشدید مشکلات امنیتی برای منطقه خواهد شد.
به گفته «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، آنکارا نمیپذیرد که نیروهای وابسته به پ ک ک یک ساختار دولتی یا چیزی شبیه آن در امتداد مرز مشترک این کشور با سوریه بسازد.
این درحالی است که آمریکا علیرغم آتشافروزی در این ماجرا، در رویکردی کاملاً دوگانه ضمن ابراز نگرانی از تهاجم ترکیه به عفرین، حق قانونی دولت آنکارا در دفاع از شهروندانش را نیز به رسمیت شناخت.
از سوی دیگر، جلسه شورای امنیت که دیروز دوشنبه به درخواست فرانسه تشکیل شد، بدون محکومیت اقدام ترکیه پایان یافت.
در پایان این نشست، فرانسه نیز مانند آمریکا، صرفاً به تاکید بر این مسئله که طرفین درگیری باید خویشتنداری خود را حفظ کنند، اکتفا کرد.
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