محمد رفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بررسی صورت گرفته توسط ناظران بهداشتی مشخص شد که در حاشیه شهر اصفهان تعدادی از متخلفان در شرایطی غیر بهداشتی و بدون هرگونه نظارت بهداشتی و شرعی، اقدام به ذبح گاوهای بیمار کرده و با جعل مهر کشتارگاه لاشه ها را در بعضی از رستوران ها و قصابی های سطح شهرستان توزیع می کردند.

وی بیان داشت: در این عملیات بازرسی، بیش از سه تن گوشت گاو کشتار شده تب دار و مشکوک به بیماری کشف و ضبط شد که پس از انجام آزمایشات کنترل کیفی به علت عدم قابلیت مصرف و عدم رعایت قواعد ذبح شرعی از چرخه انسانی خارج و معدوم شد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان افزود: همچنین ۱۴ گاو بیمار ضبط شده طی دو مرحله بازرسی به کشتارگاه اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه دامپزشکی با نظارت بر سلامت دام و فرآورده های خام دامی تولیدی، نقش بسیار مهمی در سلامت جامعه دارد، بیان داشت: با متخلفان این عرصه به صورت جدی برخورد خواهیم کرد و به شهروندان اطمینان می دهیم که تمام تلاش خود را در راستای تأمین سلامت مردم و عرضه محصولات پروتئینی سالم به کار خواهیم گرفت.

رفیعی از کشف دو کشتارگاه غیر مجاز و معرفی متخلفین به مراجع قضایی خبر داد و اضافه کرد: طی این اقدامات که با اخذ حکم ورود از مقام قضایی و در معیت نیروی انتظامی شهرستان اصفهان صورت گرفت، متخلفان دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: نظر به امکان شیوع بیماری های خطرناک مشترک بین انسان و دام نظیر تب مالت، تب کریمه کنگو، سل و غیره در صورت انجام کشتار غیر مجاز این عمل مصداق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی است بنابراین کشف این اماکن در دستور کار این شبکه قرار گرفته که در آخرین بازدیدها منجر به کشف این دو محل شد.