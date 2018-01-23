به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری با بیان اینکه پیش از جلسه هیات رئیسه کمیسیونهای پنج گانه مشخص شدند، تصریح کرد: در این کمیسیونها به تفکیک و به صورت تخصصی موضوعات بررسی و در صحن شورا مطرح میشود.
فخاری ادامه داد: در این شورا علاوه بر سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی نیز صورت میگیرد. چراکه معتقدیم مردم استان تهران به دلیل پایتخت بودن تهران در محدودیتهایی قرار دارند، به گونهای که بخشهایی از استان از نظر بسیاری از شاخصهای توسعه پایدار در سطح پایینی قرار دارد و شهرستانهای تهران سرریز مسائل و مشکلات زیادی شدهاند که میتوان به تراکم جمعیتی اشاره کرد.
رئیس شورای شهر استان تهران خاطرنشان کرد: مردم پایتخت از نظر زیست محیطی، مسائل اجتماعی و همچنین رویکردهای عمرانی و توسعهای مشکلات زیادی را تحمل میکنند. ما میتوانیم با نهادهای مختلف ارتباط برقرار کرده و مشکلات مردم استان را حل کنیم.
فخاری هدف و رویکرد برگزاری این جلسات را حل مشکلات مردم دانست و گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که نقش شورای استان ها بر سیاستگذاریها مغفول مانده و برای مردم نیز ناشناس است.
وی با بیان اینکه بررسی و حل مشکلات شهرستانهای اطراف تهران در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: وقتی حادثهای رخ میدهد همه ناراحت میشوند اما بعد از مدتی از یادها میرود و این نشان میدهد که رفتار پیش بینانه نداریم که بخواهیم پیشگیری کنیم.
رئیس شورای استان تهران افزود: باید در بودجه شهرداریهای شهرستانها به مسئله مدیریت بحران توجه ویژهای شود، از این رو پیشنهاد میشود که در جلسه مدیریت بحران و شورای بحران استانداری تهران نمایندهای از شورای شهر استان داشته باشیم.
سوله های مدیریت بحران سریعتر به شهرداری بازگردانده شود
حسین الماسی، رئیس اداره کل بحران استانداری نیز در چهارمین جلسه شورای استان تهران با تاکید بر اینکه اگر به مخاطرات طبیعی رسیدگی نشود این مخاطرات تبدیل به بلایای طبیعی میشوند، گفت: برای رسیدگی به مخاطره زلزله، 14 کار گروه تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را دارند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با تجربههای اخیر از سوی ممبینی دستور سند آسیب شناسی در مورد بحث نظم پس از زلزله در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: از آنجایی که مردم پس از زلزله به پمپ بنزین هجوم آوردند، طبق مصوبهای به تمام جایگاههای سوخت دستور داده شده است تا همواره ذخیره کامل سوخت را داشته باشند، همچنین نیروی انتظامی نیز برای چنین مواقعی در حالت آماده باش است.
رئیس اداره کل بحران استانداری با اشاره به ایجاد پارکهای چند منظوره، اظهار کرد: برای اجرای طرح پارک بحران اراضی که در اختیار راه و شهر سازی است، مقرر شده برای حفظ مالکیت به شهرداری سپرده شود تا در این پارکها مردم هم بتوانند به عنوان تفریحگاه از آن استفاده کنند و همچنین سرویسهای بهداشتی و حمام در آن تعبیه شده است و سکوهایی برای احداث چادرهای بحران نیز در نظر گرفته شده است.
الماسی با تاکید بر اینکه متناسب با جمعیت هر شهر، دستور طراحی کانکسها داده شده است، خاطرنشان کرد: این کانکس ها باید در انبار و در دسترس باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
وی از در دستور کار قرار گرفتن تهیه سند مدیریت مخاطرات شهری خبر داد و گفت: همچنین تهیه 16 قلم از اقلام اضطراری نیز به شهرداران و بهیاران ابلاغ شده است، این اقلام باید تهیه شوند و در انبارهای شهری ذخیره شوند.
رئیس اداره کل بحران استانداری اظهار کرد: متاسفانه طبق بررسیها مشخص شده است که با هماهنگی شورای شهر و شهرداری سولهها در مناطق مختلف در اختیار دستگاههای دیگر گذاشته شده است که هرچه سریعتر باید تخلیه و به شهرداری بازگردانده شود.
الماسی با اشاره به احداث چادرهای صحرایی به عنوان بیمارستان در سطح استان تهران گفت: دو چادر صحرایی با گنجایش بسیار بالا داریم و با اورژانس نیز هماهنگی اعزام پزشک انجام شده است. در این زمینه مانورهایی به صورت رندوم در شهرستانها برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه باید بپذیریم در منطقهای زندگی میکنیم که روی گسل است، گفت: استانهای معین و جایگزین معین برای کمک رسانی به استان تهران در مواقع اضطراری مشخص شدهاند که احتمالا مازندران و سمنان دو استان معین هستند.
رئیس اداره کل بحران استانداری تهران در پایان با اشاره به معضل آب در پایتخت گفت: رسیدگی به معضل کمبود آب و چاره اندیشیهای لوله کشیها و مخازن آب بیش از معضل زلزله در اولویت قرار دارند و شهرداران باید راه های دسترسی آسان به منظور امدادرسانی در زمان وقوع زلزله را مشخص کرده و ارائه دهند.
نظر شما