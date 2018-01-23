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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

فرماندار خمین:

تحول در ساختار بودجه نظام آموزش و پرورش ضروری است

تحول در ساختار بودجه نظام آموزش و پرورش ضروری است

خمین- فرماندار شهرستان خمین گفت: آموزش و پرورش محور توسعه علمی بوده که نیازمند تحول در ساختار بودجه، در راستای تامین منابع مالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی روز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خمین اظهار کرد: پیشبرد برنامه های آموزشی و تعلیم و تربیت و استفاده از تکنولوژی های به روز در توسعه علمی نیازمند تامین منابع مالی است که به یک چالش مهم در ساختار نظام آموزش و پرورش تبدیل شده است.

فرماندار خمین بیان کرد: بایستی با اتخاذ تدابیر مناسب و راهکارهای اساسی متناسب با اهداف و اصول آموزشی در راستای ارتقا شاخص های مادی آموزش و پرورش گام برداشت تا این نهاد آموزشی بتواند بدون داشتن دغدغه مالی در راستای  توسعه فرهنگی و علمی قدم بردارد.

ساداتی ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در توسعه مرکز رفاهی فرهنگیان و همکاری شورای شهر و شهرداری درخصوص تغییر کاربری بسیاری از اماکن متعلق به آموزش و پرورش می تواند اقدامی موثر در تامین منابع مالی آموزش و پرورش باشد.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی دهه فجر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در اجرایی کردن برنامه های فرهنگی دهه فجر نقش موثری دارد و بعد از اغتشاشات اخیر، دهه فجر اولین مانور سراسری در پاسخگویی به اقدامات ساختارشکنانه آشوب گران است.

فرماندار خمین تصریح کرد: تثبیت انقلاب اسلامی، ارتباط مطلوب مردم با دولت و عشق به ایران اسلامی با تقدم تقدس پرچم نظام جمهوری اسلامی، برنامه های فجر انقلاب امسال رامتفاوت کرده است.

۹۸درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایای کارکنان می شود

رئیس آموزش و پرورش خمین نیز در این جلسه گفت: ۹۸درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارمندان می شود و این در حالی است که تولید سرمایه انسانی و اجتماعی نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مهدی محمدی ادامه داد: پتانسیل هایی وجود دارد که می تواند در تامین منابع مالی آموزش و پرورش موثر باشد اما به دلیل موانع قانونی موجب تنگناهای مالی بسیاری شده است.

وی ادامه داد: تغییر کاربری اماکن آموزش و پرورش با تصویب قوانین کارآمد و تغییر دستور العمل ها، پتانسیل مناسبی در رفع دغدغه های مالی آموزش و پرورش خواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش خمین بیان کرد: تولید سرمایه اجتماعی تنها وظیفه خانه و مدرسه نیست، بلکه شورای آموزش و پرورش نیز با اتخاذ تصمیم های مناسب می تواند در تولید سرمایه اجتماعی نقش داشته باشد.

محمدی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی در واقع یک انقلاب فرهنگی با تغییر نگرش و اهداف بود و در ساختار آموزشی نیز بایستی  ایجاد تنوع و تکثر با رویکرد معیارهای ایرانی اسلامی شکل بگیرد و از یکسان نگری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر آموزش و پرورش بتواند در نظام تربیتی و تعلیم درست عمل کند بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی رفع خواهد شد که این امر با تحمیل در تربیت موثر نخواهد بود بلکه نیاز به درونی کردن ارزش های اجتماعی دارد.

کد مطلب 4208166

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