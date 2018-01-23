تحول در ساختار بودجه نظام آموزش و پرورش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی روز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خمین اظهار کرد: پیشبرد برنامه های آموزشی و تعلیم و تربیت و استفاده از تکنولوژی های به روز در توسعه علمی نیازمند تامین منابع مالی است که به یک چالش مهم در ساختار نظام آموزش و پرورش تبدیل شده است.

فرماندار خمین بیان کرد: بایستی با اتخاذ تدابیر مناسب و راهکارهای اساسی متناسب با اهداف و اصول آموزشی در راستای ارتقا شاخص های مادی آموزش و پرورش گام برداشت تا این نهاد آموزشی بتواند بدون داشتن دغدغه مالی در راستای توسعه فرهنگی و علمی قدم بردارد.

ساداتی ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در توسعه مرکز رفاهی فرهنگیان و همکاری شورای شهر و شهرداری درخصوص تغییر کاربری بسیاری از اماکن متعلق به آموزش و پرورش می تواند اقدامی موثر در تامین منابع مالی آموزش و پرورش باشد.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی دهه فجر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در اجرایی کردن برنامه های فرهنگی دهه فجر نقش موثری دارد و بعد از اغتشاشات اخیر، دهه فجر اولین مانور سراسری در پاسخگویی به اقدامات ساختارشکنانه آشوب گران است.

فرماندار خمین تصریح کرد: تثبیت انقلاب اسلامی، ارتباط مطلوب مردم با دولت و عشق به ایران اسلامی با تقدم تقدس پرچم نظام جمهوری اسلامی، برنامه های فجر انقلاب امسال رامتفاوت کرده است.

۹۸درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایای کارکنان می شود

رئیس آموزش و پرورش خمین نیز در این جلسه گفت: ۹۸درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارمندان می شود و این در حالی است که تولید سرمایه انسانی و اجتماعی نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مهدی محمدی ادامه داد: پتانسیل هایی وجود دارد که می تواند در تامین منابع مالی آموزش و پرورش موثر باشد اما به دلیل موانع قانونی موجب تنگناهای مالی بسیاری شده است.

وی ادامه داد: تغییر کاربری اماکن آموزش و پرورش با تصویب قوانین کارآمد و تغییر دستور العمل ها، پتانسیل مناسبی در رفع دغدغه های مالی آموزش و پرورش خواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش خمین بیان کرد: تولید سرمایه اجتماعی تنها وظیفه خانه و مدرسه نیست، بلکه شورای آموزش و پرورش نیز با اتخاذ تصمیم های مناسب می تواند در تولید سرمایه اجتماعی نقش داشته باشد.

محمدی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی در واقع یک انقلاب فرهنگی با تغییر نگرش و اهداف بود و در ساختار آموزشی نیز بایستی ایجاد تنوع و تکثر با رویکرد معیارهای ایرانی اسلامی شکل بگیرد و از یکسان نگری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر آموزش و پرورش بتواند در نظام تربیتی و تعلیم درست عمل کند بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی رفع خواهد شد که این امر با تحمیل در تربیت موثر نخواهد بود بلکه نیاز به درونی کردن ارزش های اجتماعی دارد.