نصب ۱۵ هزار کانکس در مناطق زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دانشگاه تهران در زمینه امور فنی بازسازی مناطق سانحه دیده استان کرمانشاه و همکاری در زمینه پژوهش های توسعه آموزش های تخصصی عصر امروز با حضور علیرضا تابش، رئیس بنیاد و محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه این دو نهاددرزمینه ارزیابی میزان، توزیع و دلایل خسارت های ناشی از زلزله در حوزه های محیط زیست، زیرساخت های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محیط های شهری و روستایی و بررسی پیامدهای مربوط به آن و همچنین در خصوص مستندسازی کالبدی آثار به جا مانده از زلزله و تحلیل ریسک لرزه ای لرزه شناسی و زمین شناسی مهندسی و نیز ارزیابی تاب آوری لحظه ای شهر و روستا از طریق ورود اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران به مباحث مربوط به زلزله استان کرمانشاه همکاری خواهند داشت.

از دیگر مفاد این تفاهم نامه همکاری دانشگاه تهران و بنیاد مسکن در انجام کنترل مضاعف و نظارت عالیه بر طرح های شهری تهیه شده توسط نظام مهندسی و بررسی نقشه ها و مدل های یارانه ای توسط طراحان و نیز انجام آزمایشات میدانی ارتعاشات اجباری و محیطی و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های نو همکاری خواهند داشت.

گفتنی است این تفاهم نامه چهار سال زمان برده و هر یک از دو طرف کارگروه های مشترکی را برای پیگیری اجرای تفاهم نامه تعیین خواهد کرد.

در ادامه این نشست علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره روند بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر این روند مطلوب بوده و در روستاها برای بیش از پنج هزار واحد با بانک ها به منظور دریافت تسهیلات قرارداد بسته ایم و به همین میزان نیز قرارداد اعطای تسهیلات با بانک ها برای احداث واحدهای شهری قراردادی امضا شده است.

به گفته رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مجموع شهر و روستا ۵۰ هزار واحد مسکونی نیازمند تعمیرات هستند که روند معرفی این واحدها به بانک ها مطلوب است.

وی تصریح کرد: از ۵ هزار واحد نیازمند احداث در شهر پرونده بیش از دو هزار واحد به نظام مهندسی استان ارجاع شده و این سازمان اعلام کرده است تا یکی، دو هفته آینده پرونده ۱۵۰۰ واحد را جهت معرفی به شهرداری تحویل خواهد داد. از سوی دیگر شهرداری ها نیز قول تسریع در صدور پروانه را داده اند، از آنجایی که ساخت و ساز در شهر نیازمند رعایت قوانین مربوطه است روند بازسازی در شهر نسبت به روستاها طولانی تر بوده و تا سال ۹۸ به طول خواهد انجامید.

تابش با بیان اینکه تاکنون وام بازسازی برای ۱۰ هزار واحد مسکونی تعمیراتی پرداخت شده یادآور شد: برای مقاوم سازی واحدها نیز شرکت مشاور در حال تهیه طرح است.

وی در خصوص مصالح ساختمانی گفت: به اندازه کافی فولاد در منطقه وجود دارد و از قبل ۲۵ هزار تن فولاد خریداری کرده بودیم که تاکنون ۵ تا ۶ هزار تن فولاد به منطقه حمل شده است. سیمان و بتن نیز توسط تولیدکنندگان استان کرمانشاه در حال تولید بوده و به مناطق زلزله زده حمل می شود.

رئیس بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: امروز نیز با دانشگاه تهران قرارداد نظارت بر مقاوم سازی امضا کردیم تا توسط دانشجویان این دانشگاه کنترل مضاعف بر پروژه ها و نقشه ها اعمال شود.

تابش ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۲ هزار واحد از منازل روستایی و شهری توسط ۵۲۰ دستگاه ماشین آلات سنگین آواربرداری شده که به همین منظور واحدهای تجاری در اولویت بازسازی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که رونق کسب و کار و ادامه فرایند زندگی در اولویت قرار دارد ستاد معین بازسازی زلزله از اداره کل بنیاد مسکن استان اصفهان در سر پل ذهاب حاضر بوده و بازسازی واحدهای صنفی و کسبه را که به هزار و ۵۰۰ واحد می رسد در اولویت قرار داده است.

وی تاکید کرد: به طور کلی تاکنون ۳۰ هزار واحد مسکونی به بانک معرفی شده که ۱۶ هزار واحد به عقد قرارداد منجر شد.

تابش در پاسخ به این پرسش که نحوه ضمانت تسهیلات بانک ها به چه صورت است، گفت: در روستاها وام ها با سفته زنجیره ای پرداخت می شود و نیازی به ضامن کارمند و سند نیست بنابراین پرداخت وام در روستاها به آسان ترین حالت ممکن پرداخت می شود. همچنین در خصوص وام شهرنشینان نیز ارائه سند زمین ملک تخریب شده به بانک کفایت می کند.

تابش در خصوص ارسال کانکس برای زلزله زدگان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵ هزار کانکس برای خانوارهایی که محل سکونت آنها در شهر و روستا تخریب شده نصب شده که کانکس روستاییان را سپاه و کانکس های شهرنشینان را ارتش و بنیاد مسکن به همراه خیرین تامین و نصب کرده اند.