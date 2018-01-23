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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۶

در تلاش برای توجیه عملیات در خاک سوریه؛

اردوغان: کنترل مرزها را به دست چند خائن و پست فطرت نخواهیم سپرد!

اردوغان: کنترل مرزها را به دست چند خائن و پست فطرت نخواهیم سپرد!

رئیس جمهوری ترکیه در تلاش برای توجیه عملیات کنونی این کشور در خاک سوریه بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق، اعلام کرد: کنترل مرزها را به دست چند خائن و پست فطرت نخواهیم سپرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز سه شنبه بدون اشاره به حضور نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق، بار دیگر به اظهارنظر درباره عملیات کنونی آنکارا در عفرین موسوم به «شاخه زیتون» پرداخت.

رئیس جمهوری ترکیه در این باره گفت: اعتنایی به گفته های این یا آن کشور نخواهیم کرد. مهم تصمیم ملت است. خودمان سرنوشت خویش را رقم خواهیم زد و کنترل مرزها را به دست چند خائن و پست فطرت نخواهیم سپرد.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه هفته جاری (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.

کد مطلب 4208214

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
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      پاسخ
      اردوغان خائن و پست فطرت

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