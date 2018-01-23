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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۲

در چهارمحال و بختیاری؛

بهره گیری از فضای مجازی برای ایجاد اشتغال ضروری است

بهره گیری از فضای مجازی برای ایجاد اشتغال ضروری است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بهره گیری از فضای مجازی برای ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر سه شنبه در دیدار با  مشاور رئیس بهزیستی کشور با اشاره به اینکه  بهره گیری از فضای مجازی برای ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: فضای مجازی دارای ظرفیت های بیشماری در بخش اشتغال است و باید از این فرصت استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیکاری از مهمترین مشکلات در چهارمحال و بختیاری است که زمینه ساز ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

توسعه فضای مجازی نقش مهمی در افزایش اشتغال در چهارمحال و بختیاری دارد

وی ادامه داد: توسعه فضای مجازی در چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در سطح استان دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ظرفیت ها و پتانسیل های بیشماری برای توسعه چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

عباسی بیان کرد: صنایع دستی، بخش گردشگری، تولیدات کشاورزی و محصولات ارگانیک از مهمترین ظرفیت های این استان به شمار می رود.

مدیریت مناسب فضای مجازی ضروری است

وی بیان کرد: باید تلاش شود که از فضای مجازی برای توسعه سایر بخش ها بهره گیری شود.

وی ادامه داد: تبدیل تهدید ها به فرصت از مهمترین موارد ضروری در جامعه است.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: باید در بخش فضای مجازی فرهنگ سازی شود و از ظرفیت های اقتصادی آن بهره گیری شود.

وی تاکید کرد: مدیریت مناسب فضای مجازی زمینه ساز بهره گیری مناسب از این بخش را فراهم می کند و این امر موجب ایجاد اشتغال در سطح کشور و استان می شود.

کد مطلب 4208224

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