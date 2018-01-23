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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

ضرورت توسعه صادرات از گمرک استان/ لزوم تنظیم بازار شب عید

ضرورت توسعه صادرات از گمرک استان/ لزوم تنظیم بازار شب عید

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: توسعه زیرساخت های گمرک استان با هدفگذاری برای بهبود وضعیت صادرات و واردات ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی عصر سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در همین راستا اجاره سوله در شهرک صنعتی برای استفاده به عنوان محل انبار گمرک استان اجرایی خواهد شد.

احمدی خواستار همکاری بهتر کارخانجات و صادرکنندگان استان در حوزه گمرکی شد و عنوان داشت: اغلب فعالین این حوزه از تسهیلات دولتی استفاده می کنند و تلاش و همکاری بیش از پیش آنها برای تحقق توسعه استان نیز مورد تاکید است.

احمدی از برگزاری نشستی تخصصی با حضور دستگاه های متولی صادرات و حوزه گمرکی استان با هدف برنامه ریزی اصولی برای توسعه و رشد گمرکی استان خبر داد.

وی افزود: صادرات از گمرک استان توسعه مناسبی نداشته و باید نسبت به احصای مشکلات و رفع آنها در این بخش اقدام کرد.

احمدی با تاکید بر اقدامات توسعه ای در گمرک استان، گفت: مدیران تنها وظیفه مکالمه ندارند و باید نسبت به تحقق فعالیت های دارای خروجی اقدام کنند.

وی افزود: استان ما با چنین ظرفیت هایی باید بیش از پنج میلیون دلار صادرات از گمرک داشته باشد.

استاندار بر کنترل بازار در ماه های منتهی به سال نو و بعد از آن تاکید کرد و بیان داشت: دستگاه های متولی، نظارت و بازرسی لازم در این حوزه را داشته باشند و باید با توجه به تامین نیاز شب عید، برای جلوگیری از  قاچاق کالا با کنترل مناسب، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

کد مطلب 4208238

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