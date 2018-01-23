فعالیت سامانه کارشناسان مجازی/صادرات ۹۳۱ تنی کالا در ۱۰ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام احمدی عصر سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان افزود: همچنین با هدف توسعه فعالیت های گمرکی استان، صدور پروانه الکترونیکی کالا، دور اظهاری کالا، سامانه آنلاین ارزش گذاری کالا، میز خدمات گمرک، سامانه جامع قضایی، سامانه جامع امور گمرکی و ... فعال شده و به ارائه خدمات می پردازند.

احمدی با بیان اینکه میزان صادرات کالا از گمرک استان طی ده ماهه سال جاری ۹۳۱ تن و به ارزش سه میلیون و ۴۵۷ هزار دلار بوده است، عنوان داشت: در همین راستا ۵۹ اظهار نامه محقق شده است.

احمدی تعداد اظهار نامه های سال گذشته را ۵۹ مورد دانست و بیان کرد: طی سال گذشته نیز صادرات ۹۹۶ تن محصول به ارزش بیش از ۴ میلیون دلار از گمرک استان انجام گرفت

مدیرکل گمرک استان از صادرات ۹۴۱ تن محصول از گمرک استان به ارزش چهار میلیون و ۳۹۸ هزار دلار طی سال ۹۴ خبر داد و اظهار کرد: در سال ۹۳ نیز صادرات پنج هزار و ۸۸۵ تن کالا به ارزش چهار میلیون و ۹۵۳ هزار دلار عملیاتی شد.

وی افزود: در سال ۹۱ نیز صادرات انجام گرفته از گمرک استان بیش از شش میلیون دلار کالا با تحقق ۲۵۷ اظهار نامه بوده است.

احمدی از جمله دلایل کاهش صادرات از گمرک استان را قطع صادرات شرکت سیمان یاسوج و بهنوش گچساران پس از سال ۹۱ به دلیل عدم توان رقابت با شرکت های داخلی و خارجی، نبود شرکت های صادرات محور در استان، نبود سرمایه گذاری قوی برای خرید محصولات استان و صادرات آن و نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان دانست.