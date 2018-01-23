سارقان تجهیزات صنعتی ساختمان های نیمه کاره دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "عباسعلی ابراهیمی"، ضمن تشریح این خبر، گفت: عصر روز گذشته ماموران گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در کوی فراز بودند که به رفتار مردی که تعدادی تجهیزات ساختمانی را به خودروی خود منتقل می کرد، توجه آنها را جلب کرده و برای بررسی به سمت وی تغییر مسیر دادند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: به محض رسیدن ماموران در محل، فرد مذکور یک کیسه سیمان که همراهش بود را رها کرد و به سرعت سعی کرد با خودوری خود از محل فرار کند که این اقدام با سرعت عمل ماموران ناتمام مانده و فرد مذکور متوقف شد.

وی افزود: بلافاصله این فرد در محل مورد بازجویی اولیه قرار گرفت که طی آن اعلام داشت تجهیزات ساختمانی متعلق به خودش است ولی زمانی که جزییات بیشتری از وی پرسیده شد، به ضد و نقیض گویی افتاد و در نهایت به جرم سرقت تجهیزات ساختمانی اعتراف کرد.

رئیس کلانتری ۱۶۳ اظهار داشت: به این ترتیب، متهم به همراه اموال مسروقه و خودروی سواری به کلانتری منتقل شد و تحت بازجویی های تخصصی به جرم خود مبنی بر سرقت لوازم ساختمانی و تجهیزات صنعتی از ساختمان های نیمه کاره اعتراف کرد.

سرهنگ ابراهیمی، تصریح کرد: این متهم همچنین در بازجویی ها به ۱۰ فقره سرقت به همین شیوه از ساختمان های نیمه کاره اقرار نمود و با تکمیل پرونده به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.