به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، کره‌جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که در مورد تصمیم آمریکا برای وضع تعرفه واردات ماشین‌های لباس‌شویی و پنل‌های خورشیدی، به سازمان تجارت جهانی شکایت می‌کند و این تصمیم را زیاده‌روی و تاسف برانگیز دانسته است.

وزیر تجارت کره‌جنوبی، کیم هیون چون، گفت: اقدامات محافظه‌کارانه اخیر آمریکا، به وضوح قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند و ما به صورت فعال، به اقدامات محافظه‌کارانه پاسخ می‌دهیم.

این حرکت باعث مجازات سامسونگ که درحال حاضر شروع به تولید ماشین‌لباس‌شویی در کارولینای جنوبی کرده بود و ال‌جی، که در حال ساخت کارخانه ماشین‌لباس‌شویی در تنسی آمریکا است، خواهد شد.

شرکت سامسونگ هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که تصمیم دولت آمریکا برای وضع تعرفه بر واردات ماشین لباس‌شویی، ضرر بزرگی را برای مصرف‌کنندگان و کارگران آمریکایی به همراه دارد.

این شرکت کره‌ای در بیانیه‌ای گفت: به این ترتیب همه باید بهایی بالاتر پرداخت کرده و حق انتخاب کمتری داشته باشند.

ال‌جی هم اعلام کرده است که چنین حرکتی باعث کند شدن روند ساخت و استخدام در کارخانه جدید آن در آمریکا خواهد شد که قرار بود در اواخر ۲۰۱۸ یا اوایل ۲۰۱۹ تولید خود را آغاز کند.

شرکت ویرپول آمریکا که پس از سال‌ها دنبال کردن پرونده‌های آنتی دامپینگ، این بار خواهان اقدامات محافظه‌کارانه در مقابل رقیبان کره‌ای خود، سامسونگ و ال‌جی بود، تنها چند ساعت پس از اعلام این اخبار شاهد جهش ۱.۸ درصدی در سهام خود مواجه شد.

سهام ال‌جی در تبادلات بورس کره، علی‌رغم سود ۰.۴ درصدی امروز این بورس، تا ۵ درصد سقوط کرد. سهام سامسونگ ۰.۸۳ درصد رشد کرد.

روز دوشنبه، رییس‌جمهور ترامپ تعرفه‌هایی را بر واردات ماشین‌های لباس‌شویی و پنل‌های خورشیدی وضع کرد و به این ترتیب اولین محدودیت‌های تجاری خود را به صورت یک‌طرفه اعمال نمود.