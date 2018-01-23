برق دزدها، دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "جهانشاه تیموری"، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: شب گذشته ماموران گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در محدوده بزرگراه بعثت بودند که مشاهده کردند سرنشینان یک خودروی سواری در حال سرقت تجهیزات اداره برق هستند.

وی افزود: بلافاصله برای دستگیری این دو متهم وارد عمل شده و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر دو را دستگیر و در بازرسی از داخل خودرو نیز تعداد زیادی تجهیزات مسروقه اداره برق کشف شد.

کلانتر ۱۳۲ عنوان داشت: هر دو متهم به همراه تجهیزات مسروقه و خودروی متهمان به کلانتری منتقل شده و هر دو تحت بازجویی قرار گرفتند که طی آن به جرایم خود مبنی بر سرقت کابل و تجهیزات برق صنعتی از اداره برق این محدوده اعتراف کردند.

سرهنگ تیموری، تصریح کرد: هر دو متهم نیز در بازجویی های انجام شده علاوه بر اعتراف به سرقت مذکور، به سه فقره سرقت دیگر نیز به همین روش، اقرار کردند که پس از تکمیل پرونده هر دو با شکایت نماینده حقوقی اداره برق تهران به دادسرا منتقل شدند.