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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۵

در سال تحصیلی گذشته؛

حدود ۳ هزار دانشجوی علوم پزشکی وام و ودیعه مسکن دریافت کردند

حدود ۳ هزار دانشجوی علوم پزشکی وام و ودیعه مسکن دریافت کردند

۲ هزار و ۹۵۸ نفر از دانشجویان علوم پزشکی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵، در مجموع وام مسکن روزانه، ودیعه مسکن عادی و تکمیلی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، ۲ هزار و ۹۵۸ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی ۹۶-۹۵، در مجموع مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۸۱ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۶۵۸ ریال تسهیلات دانشجویی وام مسکن روزانه، ودیعه مسکن عادی و ودیعه مسکن تکمیلی از این صندوق با کارمزد ۴ درصد گرفتند.

در سال تحصیلی گذشته، در مجموع ۶۷ هزار و ۷۵۹ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مبلغ ۵۹۹ میلیارد و ۳۸۶ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۵۴۳ ریال وام و تسهیلات دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت دریافت کردند. 

این تسهیلات شامل وام تحصیلی روزانه، وام مسکن روزانه، وام ضروری روزانه، ودیعه مسکن عادی و تکمیلی، وام شهریه سراسری و بین‌الملل، شهریه آزاد، کمک بلاعوض، اعطای وام تحصیلی و ضروری به استعدادهای درخشان و... بوده است.

کد مطلب 4208266

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