پاتک پلیس به هروئین فروش ها/انهدام باندی با ۱۳۰کیلو هروئین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "محمد بخشنده"، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با ارجاع چندین فقره پرونده و گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یک باند حرفه ای توزیع هروئین در شرق پایتخت پرونده ای در این رابطه تشکیل و رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات گسترده پلیسی ادامه یافت تا اینکه ظهر روز ۲۶ دی ماه ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب طی انجام تحقیقات فنی و بررسی های انجام گرفته موفق به شناسایی ۲ قاچاقچی به نام های "م" و "الف" شدند و با انجام چندین نوبت مراقبت پلیسی دریافتند متهمان اعضای یک باند گسترده و حرفه ای هستند که اقدام به تهیه و فروش مواد مخدراز نوع هروئین بصورت عمده می کنند.

این مقام انتظامی در پلیس پایتخت ادامه داد: با تجمیع اطلاعات بدست آمده ماموران اقدامات گسترده اطلاعاتی خود را از سرگرفتند تا اینکه موفق شدند مخفیگاه متهمان را در محدوده سه راه افسریه شناسیی کنند.

وی اظهار داشت: با شناسایی محل فعالیت مجرمانه قاچاقچیان مراتب به مقام قضایی اعلام و دستور بازداشت متهمان صادر شد که در ادامه ماموران محل مذکور را زیر نظر گرفتند و پس از اطمینان از وجود مواد مخدر در محل با هماهنگی های صورت گرفته ضمن رعایت موازین شرعی - قانونی و حقوق شهروندی وارد منزل شده و ضمن دستگیری هر دو متهم موفق شدند ۱۳۰ کیلو گرم هروئین، کشف گردید.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، در پایان با بیان اینکه در این عملیات ۲ خودرو نیز توقیف و متهمین جهت سیر مراحل قانونی به همراه مواد کشف شده به پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شدند، خاطرنشان کرد: تحقیق از متهمان برای دستگیری دیگر مرتبطین پرونده کماکان ادامه دارد.