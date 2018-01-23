به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس صداوسیما، معاون سیما و ۹ نفر از کارگردانان برجسته سریال‌های فاخر رسانه ملی گفت: کارهای شما چه در زمینه تاریخی و چه در زمینه موضوعات روز به‌شدت بر عرصه فرهنگ کشور تأثیرگذار است و باید همت کنید با تولیدات ویژه و کارهای برجسته خود امید را به جامعه تزریق کنید و شرایط بهتری برای کشور به وجود آورید.

رئیس مجلس شورای اسلامی به هزینه‌های سنگین مالی در عرصه فرهنگی کشور به‌ویژه کارهای نمایشی اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی آماده است تا از این‌گونه تولیدات مؤثر حمایت کند و البته انتظار داریم شما هم در این زمینه همت مضاعفی داشته باشید.

لاریجانی با تشکر از زحمات رئیس سازمان صداوسیما در توجه به نیروهای کار بلد حوزه نمایش گفت: من از علی عسکری و میرباقری تشکر می‌کنم که تقریباً همه آدم‌های کار بلد حوزه نمایش را که اهل فکر و نوآوری و در عرصه فرهنگی کشور تأثیرگذار هستند را دورهم جمع کرده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر تقویت روحیه خودباوری تأکید کرد و افزود: در حوزه فرهنگی باید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند روحیه خودباوری را به‌ویژه در نسل جوان تقویت کنیم و در این راه شخصیت‌های فرهنگی مثل شما و به‌ویژه رادیو و تلویزیون بسیار تاثیرگذراند.

لاریجانی با بیان اینکه ترویج و تقویت کارآفرینی می‌تواند بر تقویت روحیه خودباوری بسیار مهم باشد افزود: خیلی از جوانان در عرصه کارآفرینی فعالیت‌های خوبی داشتند که متأسفانه تا یکی دو سال قبل در تلویزیون زیاد دیده نمی‌شد اما هم‌اکنون این کارها در تلویزیون دیده می‌شود و همین‌ها نیز باعث افزایش روحیه امید و نشاط میان جوانان خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به اهمیت تقویت روحیه امید در جامعه اشاره و تصریح کرد: هر جامعه‌ای اگر امیدوار باشد کارش به پیش می‌رود و اگر امید در آن وجود نداشته باشد حتی اگر پول هم نداشته باشد منفعل خواهد بود.

لاریجانی خطاب به کارگردان‌های شناخته شده سریال‌های فاخر صداوسیما افزود: شما می‌توانید با تولیداتتان فضای امید و نشاط را ایجاد کنید اما متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که برخی از کارهای همکاران شما چه در تلویزیون چه در سینما، تلخ و مأیوس‌کننده است و توصیه می‌کنم به موضوع امیدآفرینی در جامعه توجه بیشتری داشته باشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تغییر برخی نگرش‌ها در حوزه کار و ترویج شغل را از مأموریت‌های مهم عرصه فرهنگ و به‌ویژه کارگردانان سینما و تلویزیون خواند و گفت: شما باید تفکر جامعه را عوض کنید که همه به‌ویژه جوانان به فکر این نباشند که شغل به معنای پشت یک میز نشستن است و باید با آثار هوشمندانه‌تان این نگرش را تغییر دهید.

علی لاریجانی بر تقویت همبستگی ملی و نقاط اشتراک تفکرات مختلف تأکید کرد و گفت: ما اگر یک ایران آباد، سربلند و پیشرفته می‌خواهیم باید یک همبستگی ملی به وجود آوریم و به‌ جای متمرکز شدن بر روی اختلاف‌نظرها بر روی نقاط اشتراکات تفکرات مختلف متمرکز شویم.

وی تأکید کرد: برگزاری جلسات مشترک میان مسئولان کشور با اصحاب فرهنگ، هنر و نخبگان تولیدات نمایشی باعث می‌شود که هم از برخی مسائل و مشکلات بیشتر آگاه شویم و هم شما در جریان برخی مسائل قرار بگیرید و حرف‌های یکدیگر را بیشتر بشنویم و به یک راه‌حل جامع برای فرهنگ کشور برسیم.

علی عسکری: شرایط عرصه امروز فرهنگی کشور، سخت و پیچیده شده است

در آغاز این دیدار، علی عسکری، رئیس رسانه ملی، کارگردانان حاضر در این جلسه را نخبگان فرهنگی کشور دانست و گفت: هر کدام از این دوستان کارهای بزرگی تولید کرده‌اند که به ذخیره‌های فرهنگی و هویتی ملت ایران تبدیل شده‌اند کارهایی که برای همیشه در ذهن مخاطبان تلویزیون ماندگار است.

رئیس رسانه ملی به عرصه امروز فرهنگی کشور و سخت و پیچیده آن اشاره و تصریح کرد: در این شرایط که به فرهنگ ملت و جوانان این سرزمین تهاجم کرده‌اند باید با حمایت از نخبگان فرهنگی و به‌ویژه کارهای مؤثر فرهنگی تلویزیون به حفظ هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی و تقویت آن کمک کرد.

رئیس سازمان صداوسیما تأکید کرد: ما و همه اهالی فرهنگ و هنر کشور از همه مسئولان به‌ویژه مجلس انتظار داریم در این شرایط سخت و پیچیده فرهنگی به کمک رسانه ملی و نخبگان فرهنگی بیایند و از هویت ملت ایران دفاع کنند.

مرتضی میرباقری، معاون سیما نیز در این دیدار گزارشی از چگونگی و مراحل تولید سریال‌های فاخر و ویژه رسانه ملی ارائه کرد.

در بخش دیگری از این نشست کارگردانان سریال‌های فاخر تلویزیون به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

داوود میرباقری، کارگردان سریال سلمان فارسی با ارائه گزارشی از مراحل نگارش و پیش‌تولید این طرح بزرگ نمایشی گفت: سریال سلمان فارسی سه برابر سریال مختار پیچیدگی دارد و کار می‌برد و باید آن را به‌عنوان یک طرح ملی دانست و از آن حمایت کرد.

عیاری: مسئولیت ما بسیار سنگین‌تر از گذشته است

کیانوش عیاری، کارگردان سریال روزگار قریب که هم‌اکنون در حال ساخت سریال دیگری برای تلویزیون است با اشاره به نفوذ فرهنگی به‌ویژه در آثار نمایشی بیرون از کشور تصریح کرد: هم‌اکنون مسئولیت ما بسیار سنگین‌تر از گذشته است چراکه اگر غفلت کنیم این تهاجم نمایشی، آثار منفی فرهنگی را بر نسل بعد خواهد گذاشت.

میرکریمی: باید در حوزه سریال سازی فعال تر عمل کنیم

رضا میرکریمی، کارگردان فیلم سینمایی تحسین شده یک حبه قند نیز که برای نخستین بار یک مجموعه نمایشی ۶۰ قسمتی برای تلویزیون می‌سازد گفت: سریال‌ها، جریان پرنفوذتری نسبت به فیلم‌های سینمایی ایجاد می‌کنند و ما در این حوزه باید فعال‌تر عمل کنیم.

میرکریمی، کم‌کاری نخبگان فرهنگی در تعریف درست از تاریخ را باعث تضعیف روحیه خودباوری دانست و افزود: اگر این روحیه خودباوری تقویت شود و روند نگاه به خودباوری در همه جا به‌ویژه در خود مجلس هم اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

اسعدیان: لزوم مقابله با هجوم فرهنگی برنامه ریزی شده در کشور

همایون اسعدیان، کارگردان فیلم سینمایی تحسین شده طلا و مس که سریالی درباره خرمشهر را در تلویزیون در دست تهیه دارد با اشاره به هجوم فرهنگی برنامه ریزی شده به‌ویژه در عرصه فیلم و نمایش از بیرون کشور و لزوم مقابله با آن گفت: یک همت قابل تقدیری در این زمینه در تلویزیون شروع شده است که باید از آن حمایت کرد.

وی افزود: بررسی مقابله با چنین تهاجمی در عرصه فرهنگ باید تجهیز شویم و با تمام وجود کار کنیم.

شمقدری: در خصوص تخاصم با آمریکا برای جوانان هوشمندانه صحبت کنیم

جواد شمقدری، کارگردان سریال طوفان شن که هم‌اکنون در حال تهیه سریال انقلاب دوم درباره تسخیر لانه جاسوسی برای تلویزیون است گفت: باید هوشیار باشیم تا دشمن تاریخ را تحریف نکند و راه‌حل این است که کارهای ما مخاطب را اقناع کند.

وی با بیان اینکه بعضی موضوعات هستند که باید در قبال آن‌ها نقش آفرینی کرده و سخن بگوییم، افزود: اگر ما به‌ویژه در خصوص تخاصم با آمریکا و ازاین‌دست موضوعات، هوشمندانه صحبت نکنیم و روشنگری برای نسل امروز نداشته باشیم این نسل دچار شبهه خواهد شد، شبهه‌هایی که قطعاً خسارت‌های فراوان برای این مرزوبوم در پی خواهد داشت.

لطیفی: می‌خواهیم از مرزهای فرهنگی‌مان دفاع کنیم

محمدحسین لطیفی، کارگردان سریال‌هایی چون «وفا»، «غیاث‌الدین جمشید کاشانی»، «صاحبدلان» و... که سریالی در خصوص خواجه‌نصیرالدین طوسی را در دست تولید دارد خطاب به دکتر لاریجانی گفت: این جمع که می‌بینید لشکر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند و همه دغدغه فرهنگ کشور را دارند و مانند یک سرباز که تفنگ به دست دارد و می‌خواهد از مرز خاکی‌اش دفاع کند ما هم می‌خواهیم از مرزهای فرهنگی‌مان دفاع کنیم.

وی افزود: ما همگی با تمام وجود می‌خواهیم تلاش کنیم تا ثمره انقلابمان حفظ شود.

سیروس مقدم، کارگردان سریال پایتخت نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه آنتن تلویزیون نیاز به جذابیت و نوآوری دارد گفت: تیم مدیریتی کنونی تلویزیون متشکل از زبده‌ترین افرادی است که تاکنون کار کرده‌اند و من به آینده بسیار امیدوارم.

سعید سلطانی، کارگردان سریال‌های ستایش و پس از باران که هم‌اکنون در حال تهیه سریال «علمیردان خان بختیاری» است گفت: کار فرهنگی یک کار بلندمدت است و هرچه در این مسیر تلاش و سرمایه‌گذاری کنیم آن نیز برای کشور عمیق و بلندمدت خواهد بود.