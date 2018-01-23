مهربانی و صبر از جمله صفات پرستاران در مواجهه با بیماران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی ظهر سه شنبه در مراسم روز پرستار که در بیمارستان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مهربانی و صبر از جمله مهمترین صفات پرستاران در مواجهه با بیماران است و مجموعهای میتواند خدمات شایسته به مردم ارائه کند که خود از سلامت اداری برخوردار باشد.
وی افزود: خدمترسانی خالصانه همراه با رأفت پزشکان و پرستاران نسبت به بیماران در چارچوب وظایف اداری نمیگنجد بلکه موضوعی اعتقادی نشات گرفته از باورهای دینی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: سلامت جامعه و تغذیه مردم برای پیشگیری از بیماریها موضوع مهمی است و پزشکان باید مطالبهگر حوزه سلامت جامعه برای پیشگیری از وقوع بسیاری از بیماریها در حوزههای گوناگون باشند.
رئیسی برترین اعمال در این عالم را گره گشایی از مشکلات مردم خواند و گفت: یکی از مهمترین نیازها برای کادر درمانی داشتن ظرفیت است، ظرفیت به معنای آن است که فرد در ناملایمات و سختیها عرصه عبودیت پروردگار را ترک نکند.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به اقدامات درمانی آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: آستان قدس رضوی در حوزه بهداشت، درمان و سلامت به دنبال تکمیل یک روند کامل؛ از آموزش گرفته تا داروسازی و ارائه خدمات پزشکی در بیمارستان است.
وی افزود: ما به دنبال افزایش تخت و امکانات بیمارستان رضوی خواهد بود اما آرزوی قلبی ما سلامت مردم و خالی ماندن تختهای بیمارستان است، باید بطور جدی پزشکان دلایل وقوع بیماریها را در کشور آسیب شناسی کنند.
رئیسی تاکید کرد : مشهد با توجه به ظرفیتهای موجود میتواند به قطب سلامت کشور تبدیل شود.
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