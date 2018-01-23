به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزیر تجارت چین و وزیر اقتصاد مکزیک در بیانیه‌هایی جداگانه نارضایتی خود از اعمال تعرفه‌های سنگین محافظه‌کارانه آمریکا بر واردات ماشین‌ لباس‌شویی و پنل خورشیدی، را اعلام کردند.

وزیر تجارت چین روز سه‌شنبه نارضایتی شدید کشورش را از اعمال تعرفه‌های آمریکا بر واردات ماشین لباسشویی و پنل‌های خورشیدی اعلام کرد و اضافه کرد که این تصمیم آمریکا فضای تجارت جهانی را بدتر خواهد کرد.

وزارت تجارت چین اعلام کرد که این کشور امیدوار است آمریکا از به کار بردن تعرفه‌های تجاری خودداری کند. در ادامه این بیانیه آمده است که چین با قاطعیت از منافع خود دفاع خواهد کرد.

وزیر اقتصاد مکزیک هم تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه‌ بر واردات ماشین لباسشویی و پنل‌های خورشیدی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از تمام ابزارهای قانونی خود برای تضمین این که ایالات متحده تمام تعهدات بین‌المللی خود را انجام خواهد داد، استفاده می‌کند.

این وزارتخانه با اشاره به این‌که ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۷۸ میلیون دلار ماشین لباس‌شویی از مکزیک وارد کرده است اعلام کرد: دولت مکزیک متاسف است که ایالات متحده در تصمیم امروز خود مکزیک را از این قانون مستثنی نکرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است ایالات متحده در سال گذشته ۱.۱۲۷ میلیارد دلار پنل خورشیدی از مکزیک وارد کرده است.

طبق قانون جدید واردات پنل‌های خورشیدی در سال اول مشمول تعرفه‌ای ۳۰ درصدی خواهند شد که این تعرفه در چهارمین سال به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

تولیدکنندگان آمریکایی پنل‌های خورشیدی در درخواست‌های خود به دنبال وضع تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بودند که بیشترین میزانی است که طبق قانون اجازه داده شده است. سانیوا و سولار ورد، اعلام کرده‌اند که توان رقابت با سیل واردات ارزان به ویژه از سوی تولیدکنندگان چینی را ندارند. تولیدکنندگان چینی باعث شده‌اند که قیمت پنل‌ها از اوایل ۲۰۱۶ بیش از ۳۰ درصد افت کنند.

گروه تاجران پنل خورشیدی آمریکا، اتحادیه صنایع انرژی خورشیدی، در برابر این تعرفه‌ها کمپین‌های اعتراضی تشکیل داده‌اند و اعلام کردند که این تصمیم‌گیری، بحرانی برای این صنعت روبه رشد ایجاد خواهد کرد و با کنسل شدن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در صنایع خورشیدی، منجر به از دست رفت ۲۳۰۰۰ شغل در سال ۲۰۱۸ می‌شود.