يوسف كرمي در جنگ با بزرگان دنيا

به گزارش خبرنگار" مهر" كرمي دروزن سوم ( -80 كيلو گرم ) با39 تكواندوكارديگرمبارزه خواهد كرد. وي دردوراول طبق قرعه استراحت دارد ودردوردوم با برنده اوكراين و ايتاليا مبارزه خواهد كرد. كرمي درصورت پيروزي دردورسوم بايد با برنده اسپانيا و آمريكا ديدارنمايد كه دراين مسابقه خوان گارسيا تكواندوكاراسپانيايي با استيون لوپزقهرمان المپيك سيدني ديداردارد.

بدون شك كرمي سخت انتظارلوپزآمريكايي را مي كشد تا يك ديدار سخت وجانانه را با اوانجام دهد. شيوه مبارزه لوپزمتفاوت است واوزدن ضربات خود به نقاط ممنوع وبدورازچشم داوران امتيازگيري مي كند. ضمن اينكه براي مبارزه با اوبايد فكورانه وبا آرامش عمل كرد.

ازديگرحريفان كرمي بايد به مايكل بروت دارنده چند عنوان جهاني ازفرانسه، بحري تانري كلونايب قهرمان جهان درسال 2003 از تركيه، توكل بايراموف ازآذربايجان، محمد ابن طالب ازآلمان واستواداي مكزيكي كه سخت انتظارمبارزه با كرمي را مي كشد تا شكست مسابقات جهاني آلمان را جبران نمايد، نام برد.