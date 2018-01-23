پوتین با همتای آرژانتینی خود دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در دیدار با «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهور آرژانتین اظهار داشت که روسیه قصد دارد هماهنگی خود را با آرژانتین در سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی گسترش دهد.

پوتین گفت: امسال، آرژانتین ریاست اجلاس گروه ۲۰ را بر عهده دارد و اولویت روسیه ارتقاء سطح روابط با آرژانتین است.

ماکری نیز در این دیدار ضمن استقبال از ارتقاء روابط دو جانبه روسیه و آرژانتین از وی برای حضور در آرژانتین دعوت کرد.

روسای جمهوری دو کشور در جریان این دیدار درخصوص برخی موضوعات بین المللی از جمله تروریسم صحبت کردند و بر ضرورت تقویت تلاش های جامعه جهانی برای مبارزه با تروریسم مطابق با اصول منشور سازمان ملل متحد تأکید کردند.