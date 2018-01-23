به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی بعدازظهر امروز در نشست فرهنگی اجتماعی با موضوع مقابله با آسیب های اجتماعی با بیان اینکه مسئولیت همه دستگاه ها در حوزه اجتماعی دارای اهمیت است، اظهار داشت: تعریف طرح‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی رسالتی را برای دستگاه ها ایجاد کرده تا در این زمینه بهتر نقش آفرینی داشته باشند.

وی با بیان اینکه انتظار داریم بازخورد خوبی از اجرای این طرح ها در سطح جامعه شاهد باشیم، ادامه داد: امید است این موضوع تداوم داشته باشد تا با اعتباراتی که از سطح ملی تخصیص می باید از طریق تعامل و هماهنگی و هم افزایی موجب شود بخشی از آسیب ها را ترمیم کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به لزوم پیشگیری از آسیب ها عنوان کرد: لازم است تا دستگاه ها حساسیت ویژه ای در این زمینه داشته باشند و اعتباراتی که در این زمینه تخصیص یافته را فراتر از کارهای روتین و روزمره مجموعه بنگرند و در بازتاب دستاوردها نیز تلاشی ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه دستگاه ها با عملکرد خود در زمینه اسیب های اجتماعی می توانند نگاه مجلس و مسئولان کشور را در همراهی با استان تغییر دهند تصریح کرد: این موضوع می تواند در توسعه و تقویت اعتبارات این بخش در قانون بودجه موثر باشد و با اهتمامی که نسبت به اجرای طرح ها در استان خواهیم داشت موضوع توسعه اجتماعی را در استان پررنگ کنیم.

طالبی با بیان اینکه با نگاه به مسائل اجتماعی باید در توسعه استان اقدام کرد افزود: بر این اساس می توان برنامه ها و پروژه های مختلف را در سایر حوزه‌ها نیز دنبال کرد و توسعه و پیشرفت استان را رقم زد.

وی بیان داشت: موضوع طرح های حوزه آسیب های اجتماعی در کنار تفاهم نامه ها و قراردادها برای وزارت کشور مهم است و می طلبد تا دستگاه ها نگاه ساده ای به این مورد نداشته باشند و برای هزینه کردن اعتبارات، طرح های خوبی را اجرا و دنبال کنند تا افزایش اعتبارات برای استان مصوب شود.