«خالد علی» نیز به دنبال کنار کشیدن از انتخابات ۲۰۱۸ مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع مصری اعلام کردند که خالد علی پس از شرایطی که برای سامی عنان به وجود آمده است قصد کنار کشیدن از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ مصر را دارد.

بر اساس این گزارش؛ یک منبع وابسته به کمپین انتخاباتی خالد علی اعلام کرد: آنچه بر سر سامی عنان(نامزد بازداشت شده) آمد؛ ما را به بازنگری برای مشارکت در انتخابات سوق داد. احتمال انصراف از انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس آینده وجود دارد.

این منبع بیان کرد: ممانعت از نامزدی سامی عنان به زور به منظور فراهم ساختن زمینه برای عبدالفتاح السیسی است و مشابه این قبلا بر سر احمد شفیق آمد. رایزنی های گسترده ای در داخل کمپین انتخاباتی و حامیان در جریان است که بزودی تصمیم اتخاذ شده را اعلام خواهیم کرد. ما نمی پذیریم که انتخابات غیررقابتی باشد. شفافیت انتخابات شرط ضروری برای ادامه آن است.

از سوی دیگر البلشی سخنگوی ستاد خالد علی گفت: ستاد خواستار نشست فوری برای بررسی تحولات اخیر و اعلام موضع در این باره شده است.

انتخابات ریاست‌جمهوری مصر قرار است طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ مارس (۶ تا ۸ فروردین) برگزار شود.