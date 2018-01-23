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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

تأکید استاندار تهران بر حمایت از موسسات مردم نهاد

تأکید استاندار تهران بر حمایت از موسسات مردم نهاد

استاندار تهران در بازدید از موسسه نیکوکاری "رعد الغدیر" واقع در یافت آباد تهران گفت: هدف دولت حمایت از موسسات خیریه و مردم نهاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، محمدحسین مقیمی ظهر امروز در بازدید از موسسه "رعد الغدیر"،  سازمان های مردم نهاد را نقطه اتصال بین دولت و مردم دانست و افزود: هدف دولت حمایت از این موسسات است و معتقدیم این نوع فعالیت ها موجب ترغیب مردم به مشارکت جمعی می شود.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به ارائه خدمات مطلوب این موسسه در زمینه ایجاد اشتغال به جامعه معلولین یادآور شد: هنگام ورود به این موسسه روحیه نشاط،تحرک و پویایی در چهره تک تک توان یابان این مرکز مشاهده شد واین امر بیانگر کارهای اساسی انجام شده در زمینه مهارت آموزی این عزیزان است.

وی با تاکید براینکه دستگاه های اجرایی استان می توانند از ظرفیت استفاده از محصولات این موسسات استفاده کنند گفت: دستگاه های اجرایی استان می توانند از طریق خرید محصولات ساخته دست توان یابان این موسسه به حیات اقتصادی موسساتی از این دست کمک قابل ملاحظه ای کنند.

کد مطلب 4208321

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