به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی در نشستی با اعضای کمیته امور قرآنی و مساجد ستاد دهه فجر استان سمنان با حضور مدیر و کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان که عصر سهشنبه در محل دفتر وی برگزار شد، ضمن بیان اینکه روحانیان بهواسطه جایگاهی که در جامعه دارند، بهترین قشر برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر هستند، تأکید کرد: باید جوانان را با داشتههای انقلاب اسلامی و مسیری که در این ۴۰سال با خون شهدا رنگین شده است، آشنا کنند.
وی افزود: از روحانیان و مبلغان استان سمنان انتظار است در این ایام با حضور در بین مردم بهطور مستمر نسبت به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی مانند آزادی، مردمسالاری دینی، امنیت، اقتدار، صلابت، افتخارآفرینی و ... مبادرت ورزند.
جذب جوانان در اولویت برنامههای دهه فجر
امامجمعه سمنان بابیان اینکه مبلغان باید جوانان را مخاطب خود قرار دهند، تأکید کرد: شناساندن ریشههای انقلاب، ارزشهای انقلاب اسلامی و مسیری که در این مدت ۴۰ سال طی شده تا نهال انقلاب به درختی استوار بدل شود، باید به جوانان بیان شود تا قدردان این انقلاب باشند.
آیتالله شاهچراغی همچنین با تأکید بر تبیین سیره حضرت امام(ره)، گفت: جوانان ما امروز باید بدانند که چگونه انقلاب مردمی ما به ثمر رسید و به برکت خون شهدا و ولایت امروز به مقتدرترین کشور منطقه بدل شده است.
وی افزود: انقلابی که غالب کشورهای جهان و استکبار جهانی عمر آن را چند ماه میدانست امروز وارد چهلمین سال خود میشود و این امر مبین دستاوردهای وسیعی است که باید جوانان از آن مطلع شوند.
انقلاب اسلامی ولادت دوباره ملت ایران بود
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ولادت دوباره ملت ایران بود، گفت: حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی یکی از مواردی است که از روحانیان انتظار میرود بهخصوص در ایام دهه فجر به آن تأکید ویژهای داشته باشند.
آیتالله شاهچراغی بیان کرد: مردم را باید به مشارکت بیشتر در مراسم دهه فجر تشویق کرد همچنین سازمان تبلیغات اسلامی با استفاده از دیگر ظرفیتهای خود بهجز روحانیان، مانند تشکلهای دینی، مداحان، موسسات قرآنی، خانه های قرآنی و ... نسبت به ترویج فرهنگ انقلابیگری اقدام کند.
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