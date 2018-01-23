پرونده دهمین جشنواره تجسمی فجر باز شد/ اهدای چند تندیس طوبی

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر عصر روز سه شنبه سوم بهمن ماه در فرهنگستان هنر سالن ایران آغاز به کار کرد.

این مراسم با حضور افرادی چون سیدمحمدمجتبی حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی آقایی دبیرکل جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی، جمشید حقیقت شناس دبیر هنری، عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی جشنواره، علی محمد زارع سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران و تعدادی از هنرمندان پیشکسوت و جوان برگزار شد.

مجتبی آقایی در ابتدای این مراسم گفت: امیدوارم در این دوره که ۱۵ استان مشارکت دارند جشنواره خوبی را برگزار کنیم. امسال حدود ۱۰ گالری را در کنار خود داریم و در نیاوران و در موزه فلسطین از مفاخر قدردانی خواهد شد. در فرهنگسرای نیاوران از افتخار آفرینان حوزه تجسمی که در سال گذشته افتخار کسب کردند تجلیل خواهد شد.

دبیر دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از همه پیشکسوتان و مدیران و کسانی که برای اعتلای این رویداد قدمی برداشتند، تشکر کرد و گفت: امسال بخشی از دیدگاه ما در بخش ملی فراهم شد و امیدوارم در سال‌های آینده بخش بین الملل هم رونق بیشتری بگیرد.

مجید ملانوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی و دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: جای هنرهای نو در جشنواره فجر خالی بود و به همین دلیل سعی کردیم این خلاء را با کمک انجمن ها پر کنیم و حاصل آن حضور جوانانی شد که در هنرهای بین رشته ای فعال هستند.

وی افزود: امسال مشارکت تمام کشور را داریم و پانزده استان به جشنواره فجر آمدند.

مدیر کل هنرهای تجسمی تاکید کرد: سعی داشتیم جشنواره هنرهای تجسمی فجر به یک فستیوال بزرگ در کشور تبدیل شود که با حضور استان ها این اتفاق افتاد. من به نوبه خودم از همه مسئولان خصوصا سید مجتبی حسینی و مجتبی آقایی دبیرکل دهمین جشنواره فجر تشکر می‌کنم.

سید مجتبی حسینی نیز در این مراسم عنوان کرد: ممنونم از همه حضار که به این مکان آمدید. این مراسم امروز و به مناسبت دهه مبارک فجر و جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار می شود. سینما، تئاتر و موسیقی راه خود را در جشنواره فجر پیدا کردند اما جشنواره هنرهای تجسمی باید تلاش بیشتری داشته باشد تا راه خود را پیدا کند. جشنواره هنرهای تجسمی فجر در آغاز دومین دهه برگزاری خود باید شیوه و سیاست مشخص داشته باشد و بر اساس یک خط و نقشه روشن برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: هنرهای تجسمی امروز دچار برخی جدایی ها شده و ما نیازمند وحدت در هنرهای تجسمی هستیم. هنرمندان باید بیشتر با هم مشارکت کنند تا هنرهای تجسمی بیشتر تجلی پیدا کند.

معاون هنری ارشاد تاکید کرد: جعرافیای هنرهای تجسمی را محدود به کشور خودمان ندانیم. هنرهای تجسمی با این کیفیت می تواند نقش های پر امید و روشنی را برای سرزمین ما رقم بزند. امیدوارم بتوانم در کنار شما وظایف را به خوبی انجام داده و جشنواره خوبی داشته باشیم.

در ادامه، محمدمجتبی حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی ارشاد و مجتبی آقایی دبیر دهمین جشنواره تجسمی به منظور قدردانی از فعالان و حامیان هنرهای تجسمی روی صحنه آمدند تا از فعالان این حوزه با تندیس طوبی هنرهای تجسمی تجلیل کنند.

استاد محجوبی پیشکسوت هنرهای تجسمی، احمد علیزاده مدیرکل ارشاد استان کرمان، نگار نادری پور رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز، محمدعلی کیانی رایزن سابق فرهنگی ایران در بلغارستان، شبکه خبر و الهام گوران به عنوان برترین شبکه و مجری که در پوشش اخبار تجسمی فعالیت خوبی داشته‌اند و جشن سالانه پرسبوک تندیس طوبی جشنواره را دریافت کردند.

همچنین انتشارات یساولی به عنوان ناشر برتر و رضا یساولی مدیر این انتشارات، گالری ساربان و سجاد باغبان ماهر مدیر این گالری به عنوان نگارخانه برتر و حسن واعظی به عنوان حامی هنرهای مردمی تندیس طوبی جشنواره را دریافت کردند.

جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش رقابتی و مدعو برگزار می شود که در بخش رقابتی ۸۸ اثر به نمایش درمی آید. بخش مدعو جشنواره شامل نمایش آثار گالری ها، هنرمندان استان ها و پروژه های هنری و آثار هنرمندان است که در موسسه فرهنگی هنری صبا به نمایش گذاشته می شود. همچنین نمایشگاه هایی برای مفاخر هنرهای تجسمی، بخش ملل و هنرمندانی که از جشنواره های بین الملل جوایزی کسب کرده اند، برنامه ریزی شده است.