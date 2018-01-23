به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سوز چاینا مورنینگ پست، رباتهای زیردریایی چینی حفرهای در حال نشت در سانچی پیدا کردند اما هنوز راهی برای متوقف کردن نشت نفت در دریای شرق چین پیدا نشده است.
به گفته منبعی از مقامات بندر شانگهای چین، سایز این لکه نفتی هر روز در حال بزرگتر شدن است. اما هنوز مقامات نمیدانند که چگونه باید منبع نشت نفت را تحت کنترل درآورند.
وزارت حملونقل چین اعلام کرده است که روباتهای زیردریایی که از روز یکشنبه برای بررسی کشتی غرق شده فرستاده شده بودند، نقطه برخورد را پیدا کردهاند که حفرهای مثلثی شکل است که عرض آن به ۳۵ متر میرسد.
آبوهوای نامساعد و جبهه هوای سردی که موجهایی به ارتفاع ۳.۵ متر ایجاد میکند، تلاشهای پاکسازی را با مشکل مواجه کرده است.
اداره اقیانوسهای چین اعلام کرده است که روز یکشنبه سه کشتی گارد ساحلی در محل حضور داشتهاند.
در بیانیه این اداره آمده است که مقامات همچنان در حال ارزیابی تاثیر این لکه نفتی بر محیط زیست دریایی هستند. همچنین در این بیانیه قول داده شده است که جزئیات به اطلاع عموم رسانده شود.
پروفسور گونگ یوگجون، متخصص فعالیتهای نجات دریایی در دانشگاه دریانوردی دالیان، میگوید: هم سایز این لکه نفتی و هم نوع نفت تشکیلدهنده آن باعث شده است که عملیات پاکسازی با مشکل روبرو شود.
معمولا لکههای نفتی با ماشینهای جمعآوریکننده پاکسازی میشوند اما در مورد لکههای وسیع شرایط بسیار مشکلتر است.
در عینحال پنگ سن، سفیر چین در ایران، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که ۱۱ کشتی چینی همچنان درحال انجام عملیات نجات در ۷ منطقه شناسایی شده توسط ایران هستند.
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