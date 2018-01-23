پارس جنوبی با برتری مقابل دانشگاه آزاد به قهرمانی نزدیک شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، دیدارهای هفته نهم و دهم رقابت های لیگ برتر ووشو، امروز سه شنبه با برگزاری هشت مبارزه در آکادمی ووشو دنبال شد و در مهمترین دیدار پارس جنوبی برابر دانشگاه آزاد به پیروزی ۱۳ بر یک دست یافت تا گام بلندی برای کسب چهارمین قهرمانی متوالی بردارد.

پارس جنوبی در بخش تالو چهار بر یک از حریف پیش افتاد که «سیدمحمدحسینی»، «بهروز بخشی زاده»، «علی وطن خواه» و «مصطفی حسن زاده» پیروزهای این تیم را به ارمغان آوردند. «احسان پیغمبری» تالوکار باتجربه کشورمان نیز تنها برد دانشگاه آزاد را رقم زد.

در بخش ساندا تیم پارس جنوبی با اقتدار تمام هر ۹ مبارزه را به سود خود پایان داد تا در مجموع ۱۳ بر یک پیروز شود. «مسعود انصاری»، «مهدی محمدی»، «رضا سبحانی»، «فرود ظفری»، «محسن محمدسیفی»، «امیر کریمی»، «یزدان کرمی نژاد»، «معین تقوی» و «امیر فضلی» سانداکاران پیروز صدرنشین لیگ برتر بودند.

دانشگاه آزاد در این دیدار «عرفان آهنگریان» و «سجاد عباسی» را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.

با احتساب بازیهای این هفته پارس جنوبی با ۳۰ امتیاز در صدر جدول رده بندی جایگاه خود را مستحکم کرد و دانشگاه آزاد با ۲۴ امتیاز دوم است. پاس ناجا نیز با ۲۱ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

تیم های باشگاه مقاومت با ۱۸، شهرداری دامغان با ۱۲، شهرداری ملارد با ۱۰، دانشگاه پیام نور با ۳ و هیات البرز با یک امتیاز در رتبه های چهارم تا هشتم ایستاده اند.

نتایج دیدارهای امروز بدین شرح است:

هفته نهم

دانشگاه پیام نور صفر - شهرداری ملارد ۱۴

هیات البرز ۲ - پارس جنوبی ۱۲

پاس ناجا ۱۰ - شهرداری دامغان ۴

دانشگاه آزاد ۹ - باشگاه مقاومت ۵

هفته دهم

هیات البرز ۵ - شهرداری ملارد ۶

پاس ناجا ۱۳ - دانشگاه پیام نور صفر

دانشگاه آزاد یک - پارس جنوبی ۱۳

باشگاه مقاومت ۹ - شهرداری دامغان ۹