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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۶

رئیس آموزش و پرورش نظرآباد اعلام کرد:

افتتاح مدرسه خیرساز در نظرآباد/۲۰ کلاس درس اضافه شد

افتتاح مدرسه خیرساز در نظرآباد/۲۰ کلاس درس اضافه شد

نظرآباد - رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد از افتتاح یک باب مدرسه خیرساز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شهبازی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه ۲۰ کلاسه خیرساز اظهار کرد: این فضای آموزشی با زیربنای ۵۵۰ مترمربع در دو طبقه توسط یکی از خیران و تحت نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان البرز احداث شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد گفت: این مدرسه دارای ۲۰ کلاس درس، اتاق اداری، نمازخانه، سالن آمفی تاتر و باشگاه ورزشی  است که با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون سه باب مدرسه توسط خیرین نیک اندیش به خصوص در مناطق روستایی و کم برخوردار شهری نظرآباد ساخته و تجهیز شده است، گفت: با توجه به مهاجرت پذیری، فرسودگی فضای آموزشی و تراکم بالای دانش آموزی نیاز به مشارکت بیشتر خیرین نیک اندیش داریم.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد اضافه کرد: با توجه به جمعیت ۲۷ هزار نفری دانش آموزان نظرآبادی نیاز به ساخت، نوسازی و تجهیز ۲۰ مدرسه دیگر در این شهرستان است.

کد مطلب 4208360

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