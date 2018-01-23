به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو عصر سه‌شنبه در نشست هماهنگی برنامه های دهه فجر در آبپخش اظهار داشت: اگر بخواهیم انقلاب را در یک جمله تعریف کنیم باید بگوییم با ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ذلت ایران به عزت اسلام مبدل گشت و در مقطع فعلی هم با هدایت های مقام معظم رهبری، مشارکت مردم و حرمت خون شهیدان، جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت و اقتدار قرار دارد البته رمز پیروزی انقلاب وحدت و اتحاد بود که امروز هم راهگشای همه مشکلات است.

بخشدار آبپخش در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت خدمت به مردم ابراز داشت: در دهه فجر باید عملکردها به گوش مردم برسد تا مردم بدانند کارگزاران حکومت اسلامی در ادارات چه تلاش‌هایی انجام می‌دهند و از این رهگذر نشاط و امیدواری در مردم زنده شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمات ارزنده‌ای در حیات طیبه نظام جمهوری اسلامی در بخش به مردم ارائه شده که باعث زدودن چهره محرومیت مطلق از سطح بخش شده است.

بخشدار آبپخش تصریح کرد: البته مشکلاتی وجود دارد که انشاءالله با تلاش مسئولین و همراهی مردم مرتفع خواهد شد.

مردانلو بر برگزاری باشکوه دهه فجر در بخش آبپخش تاکید کرد و اظهار داشت: همه نهادها و ادارات سطح بخش باید در برنامه‌های دهه فجر حضور فعال داشته باشند.

وی ابراز داشت: در ایام‌الله دهه فجر طرح‌های عمرانی خوبی در سطح بخش افتتاح یا کلنگ زنی خواهند شد.

برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر

امام جمعه آب‌پخش نیز با اشاره به دوران سیاه سلطنت پهلوی در ایران اظهار داشت: ایران در دوره سلطنت پهلوی، کشوری وابسته به بیگانگان بود و استقلال و روی پای خود ایستادن در این کشور معنایی نداشت.

حجت الاسلام خداداد رضایی افزود: ظلم‌های فراوانی به مردم می شد و امکانات رفاهی و معیشتی آنها خصوصا در شهرهای کوچک و روستاها در حد بسیار پائینی بود.

امام جمعه آبپخش تصریح کرد: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی، ملت ایران طعم استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان را چشیدند و امروزه این مردم سرافراز،در جهان دارای عزت و اقتدار هستند.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به پیشرفت های ایران اسلامی در سه دهه گذشته اظهار داشت: ایران اسلامی در سه دهه گذشته در عرصه های مختلف جهانی درخشیده و افتخارات عظیمی کسب کرده که این عزتمندی و اقتدار و افتخارات مرهون از خود گذشتگی ها و رشادت های این ملت سلحشور و بصیر است.

امام جمعه آبپخش بر برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر تاکید کرد و اظهار داشت: دهه فجر انقلاب اسلامی یادآور حماسه آفرینی این ملت بزرگ در مقابل طاغوت است و باید اتفاقات و حوادث آن روزهای فراموش ناشدنی به نسل جوان منتقل شود.

تخصیص تجهیزات پزشکی به مددجویان

رمضان غلامی رئیس کمیته امداد آبپخش نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نهاد در راستای رسالت خدمت رسانی خود به گروه‌های هدف در زمینه‌های متعدد، بسته‌های حمایتی را به فراخور نوع نیاز این عزیزان تدارک دیده که با برنامه ریزی های منظم ومطابق برنامه و تقویم اجرایی در راستای کاهش آسیب های بیشتر به گروه های هدف تحت حمایت امداد اهداء کرده است.

غلامی بیان داشت: ارائه خدمات مختلف بهداشتی درمانی یکی از آیتم‌های کاری امداد است که قالب‌های نگهداری از بیماران زمین‌گیر، تامین و تجهیز لوازم پزشکی و پرداخت فرانشیز درمانی از جمله اقدامات حوزه درمان وسلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

وی افزود: بحمدالله از ابتدای سال جاری تاکنون از محل اعتبارات بودجه تخصیص یافته و بر اساس نیازسنجی های انجام گرفته ،تجهیزاتی ازقبیل واکر، تخت خواب طبی، ویلچر، فشارسنج، تشک مواج، تستر قند و کمربند طبی نگهدارنده ستون فقرات، تهیه و به این عزیزان تقدیم شده تا از این طریق به بخشی از نیازهای درمانی آنان جامه عمل پوشانده شود.

غلامی خاطرنشان کرد: این خدمات براساس اعتبارات ابلاغی بودجه طی چند مرحله جهت تامسن لوازم وتجهیزات و خدمات لازم در اختیار بیماران قرار گرفته است که هزینه ای بالغ بر ۱۸۰ میلیون ریال را در بر داشته است.