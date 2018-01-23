دومین همایش شعر بومی محلی مفتون در بندر دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شاعران و پژوهشگران استان بوشهر عصر سه‌شنبه در این آیین اظهار داشت: مفتون نه تنها یک شاعر و ادیب است بلکه در حوزه علوم دینی، اجتماعی و سیاسی، تاریخ نویسی و وقایع‌نگاری و پژوهشگری و مستندسازی نیز شخصیتی برجسته است که متأسفانه تاکنون ناشناخته مانده است.

مجید عابدی افزود: دیار بردخون همواره پرورش دهنده علمای بزرگی همچون سید علی رکنی ها و شیخ عبدالنبی بحرانی‌ها بوده و این محیط فرهنگی ودینی نقش پررنگی در شکل‌گیری شخصیت مفتون دارد.

وی بیان کرد: مفتون را باید یک دوبیتی سرا نامید اگرچه در غزل، قصیده، مثنوی و دیگر قالب‌های شعری نیز طبع آزمایی کرده‌ است.

این شاعر و پژوهشگر اضافه کرد: سید بهمنیار حسینی(مفتون) در بعد سیاسی در انتصابات بسیاری از کدخدایان منطقه نقش داشته و به عنوان یک فعال اجتماعی همواره آنان را به رعایت انصاف توصیه کرده و زیر بار ظلم نمی‌رفته است.

عابدی گفت: تاریخ نگاری مفتون در دو بعد تاریخ اسلام و تاریخ منطقه و شکل‌گیری خوانین به شکل تحلیلی است که اطلاعات ناب و بکری در آنها یافت می‌شود که در کمتر جایی می‌بینیم.

وی افزود: سال گذشته استاندار سابق در نشستی با حضور مسئولین شهرستان قول خرید و بازسازی خانه مفتون در روستای کورک را داد که تاکنون محقق نشده و از فرماندار دیر می خواهیم پیگیر آن باشند.

عابدی تأکید کرد: متأسفانه تاکنون مجموعه منقح و کاملی از آثار و زندگی این شاعر بومی وجود ندارد و انتظار می رود پژوهشگران حوزه ادبیات و شاعران شهرستان دیر برای تحقق این مهم پیش قدم شوند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان دیر علاوه بر مفتون از دیرباز جایگاه شاعران بزرگی همچون مدام دیری، میرزا عباس دیری نیز بوده که نیاز است چنین همایش هایی برای آنان نیز برگزار شود.

احمد عبدالله زاده رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در این همایش گفت: هدف از برگزاری این چنین برنامه هایی ها بزرگداشت شخصیت های منطقه و انتقال این فرهنگ به دانش آموزان و استفاده از ظرفیت عظیم آموزش و پرورش در راستای حرکت های علمی، اجتماعی و فرهنگی در شهرستان است.

اجرای سرود و تئاتر دانش آموزی،شعرخوانی، پخش کلیپ و تجلیل از آثار برگزیده این همایش از دیگر برنامه هایی بود که برگزار شد.