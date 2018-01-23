به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی عصر دوشنبه در حاشیه پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران در بوشهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی مسائل و مشکلات پیرامون درس ریاضی در استان بوشهر و در همه کشور است.
وی اضافه کرد: در این کنفرانس مسائل دیگری همچون چالشهای پیش روی درس ریاضی و توانمندسازی دبیران آموزش ریاضی در کشور و نهادینهشدن درس ریاضی برای دانشآموزان مورد توجه قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: اکثر دانشآموزان ما به ویژه در دورههای ابتدایی هراسی را از درس ریاضی دارند، علیرغم اینکه گفته میشود درس ریاضی سخت نیست.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر با راهاندازی خانههای ریاضی و در استان و تدریس ریاضی به شیوههای نوین و اصولی استقبال دانشاموزان در دورههای ابتدایی و متوسطه از درس ریاضی بهتر شده و جایگاه این درس در بین دانشآموزان تقویت شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر دانشآموزان استان در قالب کارهای تیمی در مسابقات ملی و بینالمللی عملکرد خوبی داشتهاند و کسب رتبه میکنند.
وی افزود: در این همایش از همه استانهای کشور مهمانان و مدعوینی را داشتیم و ۴۵۰ نفر از علاقمندان، دبیران، اساتید و معلمان درس ریاضی در این کنفرانس حضور داشتند.
کرمی گفت: در حاشیه این کنفرانس حدود ۵۰۰ معلم ریاضی و آموزگار ریاضی را در قالب کارگاههای آموزشی و دورههای ضمنخدمت با حضور مولفان کتابهای درسی و اساتید ریاضی کشور آموزش میدهیم.
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