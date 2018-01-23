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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۴۷

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر:

دانش‌آموزان بوشهری از درس ریاضی هراس دارند/ توانمندسازی دبیران

دانش‌آموزان بوشهری از درس ریاضی هراس دارند/ توانمندسازی دبیران

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از توانمندسازی دبیران درس ریاضی در مقاطع مختلف خبر داد و گفت: اکثر دانش‌آموزان ما به‌ویژه در دوره ابتدایی از درس ریاضی هراس دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی عصر دوشنبه در حاشیه پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران در بوشهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی مسائل و مشکلات پیرامون درس ریاضی در استان بوشهر و در همه کشور است.

وی اضافه کرد: در این کنفرانس مسائل دیگری همچون چالش‌های پیش روی درس ریاضی و توانمندسازی دبیران آموزش ریاضی در کشور و نهادینه‌شدن درس ریاضی برای دانش‌آموزان مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: اکثر دانش‌آموزان ما به ویژه در دوره‌های ابتدایی هراسی را از درس ریاضی دارند، علی‌رغم اینکه گفته می‌شود درس ریاضی سخت نیست.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با راه‌اندازی خانه‌های ریاضی و در استان و تدریس ریاضی به شیوه‌های نوین و اصولی استقبال دانش‌اموزان در دوره‌های ابتدایی و متوسطه از درس ریاضی بهتر شده و جایگاه این درس در بین دانش‌آموزان تقویت شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر دانش‌آموزان استان در قالب کارهای تیمی در مسابقات ملی و بین‌المللی عملکرد خوبی داشته‌اند و کسب رتبه می‌کنند.

وی افزود: در این همایش از همه استان‌های کشور مهمانان و مدعوینی را داشتیم و ۴۵۰ نفر از علاقمندان، دبیران، اساتید و معلمان درس ریاضی در این کنفرانس حضور داشتند.

کرمی گفت: در حاشیه این کنفرانس حدود ۵۰۰ معلم ریاضی و آموزگار ریاضی را در قالب کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های ضمن‌خدمت با حضور مولفان کتاب‌های درسی و اساتید ریاضی کشور آموزش می‌دهیم.

کد مطلب 4208402

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