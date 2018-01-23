۴۰۰مدرسه تخریبی در هرمزگان تاسف بار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر سه شنبه در آیین افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه قلعه قاضی که به همت بنیاد برکت ساخته شده اظهارکرد: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) وبنیاد برکت انصافا گام های بزرگی در عرصه های مختلف کشور برداشته و به کمک دولت آمده که جای تقدیر دارد.

وی افزود: در حوزه آموزشی ظرفیت های بسیار خوبی دراستان داریم اما هنوز زیرساخت‌های اولیه به درستی فراهم نشده و نیازهای مهمی برزمین مانده است.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: طی بازدید رئیس و اعضای کمیسیون آموزش مجلس از مدارس و فضاهای آموزشی هرمزگان حقایقی آشکار شد که واقعا باعث تاسف است؛ ۴۰۰ مدرسه تخریبی در هرمزگان نشان می دهد که دراین عرصه هنوز جای کار زیاد است و هر چه قدر کار انجام شود بازهم کافی نیست.

مرادی افزود: در حوزه آموزشی ماموریت بسیار سنگینی برعهده ماست و مردم انتظار دارند که به آموزش و پرورش نگاه ویژه ای صورت بگیرد تا فرزندان این مرز وبوم باآسودگی و فراغ خاطر به تحصیل بپردازند.

نماینده مردم بندرعباس گفت: دانش اموزان و کادر اموزشی انتظار دارند که خلاهای موجود رفع شده تا با فارغ بال به مسئولیت آموزشی خود بپردازند که اگر اینگونه بشود قطعا نقش ارزنده ای در پیشبرد امور علمی و آموزشی خواهند داشت.

عضو کمیسیون انژی مجلس در پایان گفت: بنا به اهمیت مهم بحث آموزش در هرمزگان امروز کمیسیون اموزش مجلس وقتش را به استان اختصاص داده تا مشکلات آموزشی که توسط اعضا کمیسیون رصد واحصا شده را مورد بحث وبررسی قراردهند، از آن جایی که هرمزگان استان مهمی برای کشور است مردم توقع دارند که توجه ویژه ای به هرمزگان بشود