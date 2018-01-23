«ترزا می» در دیدار با «تیلرسون» بر پایبندی لندن به برجام تأکیدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از سخنگویان دفتر نخست‌ وزیری انگلیس اعلام کرد که «ترزا می» در ملاقات روز گذشته خود با «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا پایبندی لندن را به توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» مورد تأکید قرار داده است.

این سخنگوی دفتر نخست‌ وزیری انگلیس در این باره گفت که طرفین در ادامه مدعی بودند که درباره فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه با یکدیگر توافق دارند!

این در حالیست که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیروز در دیدار با بوریس جانسون همتای انگلیسی خود در لندن ادعا کرد که شاهد پیشرفت هائی در حمایت اروپا از مجازات های جدید علیه ایران است که باعث می شود واشنگتن از توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» خارج نشود!

تیلرسون پس از این دیدار از تشکیل یک گروه کاری متشکل از کارشناسانی از دو کشور نیز خبر داده بود که قرار است پیرامون رفع مشکلات برجام فعالیت کنند.

وزیر خارجه آمریکا در این باره گفته بود: فکر می کنم دیدگاه مشترکی در میان تروئیکای اروپائی (کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه) مبنی بر لزوم بررسی برخی از موضوعات توافق هسته ای یا بعضی از رفتارهای ایران وجود دارد.

وی همچنین ادعا کرد که در جریان این دیدار، درباره نگرانی های موجود پیرامون برنامه دفاع موشکی ایران نیز با مقام انگلیسی به رایزنی پرداخته است.