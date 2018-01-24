به گزارش خبرنگار مهر، «محمد بن هزام» دبیر فدراسیون فوتبال امارات در مصاحبه با شبکه «ابوظبی الریاضیه» مدعی شد کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست این کشور برای بازی با تیم های قطری در لیگ قهرمانان آسیا در یک کشور بی طرف موافقت کرده است.

وی گفت: بعد از بالاگرفتن تنش کشورهای قطر با امارات و عربستان، فدراسیون امارات تلاش کرد AFC را به برگزاری بازی در زمین بی طرف قانع کند. «محمد خلفان الرمیثی» رئیس هیات ورزشی امارات گفته بود بازی در قطر تهدید آشکاری برای بازیکنان و تیم های قطری است چرا که آنها علیه امارات و چهار دولت عربی دیگر اقدامات تروریستی انجام می دهند!

پیش از این اماراتی ها تهدید کرده بودند در قطر با تیم های این کشور بازی نمی کنند حتی اگر به قیمت خروج از لیگ قهرمانان آسیا تمام شود!