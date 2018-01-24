به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نصیری هنرمند عرصه تجسمی مجموعه «اصرار» را با تکنیک «تاکاری» (فولدینگ) خلق کرده است و جمعه ششم بهمن در نمایشگاهی در گالری هپتا به نمایش می‌گذارد.

وی درباره این تکنیک بیان کرد: در ۱۰ سالی که پیوسته با فلز سر و کار داشته ام، گرچه بسیاری از تکنیک‌ها، ابزارها و فناوری‌ها را آزموده‌ ام اما آن‌چه بیش از همه چیز مرا به آنچه از فلز خواسته ام نزدیک کرده، «تاکاری» بوده است.

در کنار ارایه این آثار، نشستی با حضور امیر نصیری و سخنرانی حمید شانس در هفته دوم نمایشگاه برگزار خواهد شد. این نمایشگاه جمعه ۶ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۰ گشایش می‌یابد و تا ۱۸ بهمن(به استثنای شنبه‌ها) در معرض دید همگان است.

گالری هپتا در خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، روبه‌روی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکوشهر، شماره‌ سه واقع شده است.