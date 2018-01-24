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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۲

معاینات پزشکی مسافران حج بلافاصله بعدازتکمیل اطلاعات انجام می شود

معاینات پزشکی مسافران حج بلافاصله بعدازتکمیل اطلاعات انجام می شود

زائران بیت الله الحرامی که قرار است سال ۹۷ به حج مشرف شوند، بلافاصله بعد از اعلام آمادگی و تکمیل اطلاعات در سامانه حج می توانند معاینات پزشکی خود را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت دکتر طاهر درودی از مسئولین مرکز پزشکی حج و زیارت با اعلام این خبر گفت: پیش از این معاینه زائران پس از مشخص شدن کاروانها و ثبت نام نهایی صورت می گرفت که امسال با در نظر گرفتن تمهیدات جدید، هموطنان پس از ثبت نام اولیه که از روز چهارشنبه ۴ بهمن آغاز می شود می توانند با دریافت فهرست پزشکان معتمد اقدام به معاینات پزشکی خود کنند.

به گفته درودی پس از انجام معاینه هر زائر، مدیران کاروانها قادر به دریافت اطلاعات شخص از طریق شبکه ارتباطی و تکمیل فهرست مسافران همراه و اقدامات بعدی خواهند شد.

دکتر درودی افزود: این شیوه معاینه زائر؛ موجب تسریع در انجام امور خواهد شد.

جزئیات چگونگی مراجعه به پزشکان برای معاینات متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4208564

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