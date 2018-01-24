معاینات پزشکی مسافران حج بلافاصله بعدازتکمیل اطلاعات انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت دکتر طاهر درودی از مسئولین مرکز پزشکی حج و زیارت با اعلام این خبر گفت: پیش از این معاینه زائران پس از مشخص شدن کاروانها و ثبت نام نهایی صورت می گرفت که امسال با در نظر گرفتن تمهیدات جدید، هموطنان پس از ثبت نام اولیه که از روز چهارشنبه ۴ بهمن آغاز می شود می توانند با دریافت فهرست پزشکان معتمد اقدام به معاینات پزشکی خود کنند.

به گفته درودی پس از انجام معاینه هر زائر، مدیران کاروانها قادر به دریافت اطلاعات شخص از طریق شبکه ارتباطی و تکمیل فهرست مسافران همراه و اقدامات بعدی خواهند شد.

دکتر درودی افزود: این شیوه معاینه زائر؛ موجب تسریع در انجام امور خواهد شد.

جزئیات چگونگی مراجعه به پزشکان برای معاینات متعاقبا اعلام خواهد شد.