به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سرمانوشتگی‌ها» اثر عکاس و شاعر معاصر کورش ادیم توسط نشر چشمه منتشر شده و در روز جمعه ۶ بهمن همزمان با اولین سالگرد افتتاح کتاب‌فروشی چشمه بابل رونمایی خواهد شد. این کتاب که در ۸۶ صفحه رنگی چاپ شده است حاوی عکس‌ها و مونولوگ‌های این عکاس است که در خلال سال‌های اخیر نوشته و عکاسی شده است.

در کتاب «سرمانوشتگی‌ها» ۳۷ عکس و ۳۷ متن قابل مشاهده و خوانش است که هشتمین کتاب از سری «تصویر و متن» نشر چشمه در سال‌های اخیر است.

کورش ادیم در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد چاپ و نشر کتاب «سرمانوشتگی‌ها» گفت: ۳۷ عکسی که در این کتاب به چاپ رسیده بین سال‌های ۹۳ تا ۹۵ گرفته شده است و متن‌هایی که در کتاب نوشته شده‌اند مونولوگ هستند و نمی‌توانیم اسم آنها را داستان بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه کتاب به داستان‌های روزمره‌ اشاره دارد و تا حدودی فراواقع‌گرایی به آن اضافه شده است، توضیح داد: به ازای هر عکسی یک متن در کتاب وجود دارد، اما لزوما ارتباط خاصی بین عکس و متن وجود ندارد و متن قرار نیست عکس را توضیح دهد و یا اینکه عکس متن را کامل کند.

ادیم افزود: به سبب اینکه احساس می‌شد عکس‌ها و متن‌ها قرابت معنایی با هم دارند در کنار یکدیگر و به شکل کتاب چاپ شدند. هم عکس‌ها و هم متن‌هایی که در کتاب به چاپ رسیده‌اند در مورد مسایل اجتماعی است و با پیشنهاد ناشر عکس‌ها کنار متن‌ها قرار گرفت.

وی در مورد رونمایی از کتاب «سرمانوشتگی‌ها» گفت: یک رونمایی در بابل و روز سالگرد افتتاح نشر چشمه در بابل و یک رونمایی هم در تهران در شعبه مرکزی نشر چشمه در کریم خان خواهیم داشت که هنوز تاریخ دقیق برنامه دوم اعلام نشده است، اما به احتمال زیاد قبل از سال جدید برگزار خواهد شد.

ادیم ادامه داد: کتاب «سرمانوشتگی‌ها» در ۸۴ صفحه و ۴ رنگ به چاپ رسیده و متن‌ها بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ کلمه هستند. متن‌های کتاب در مورد روزمرگی‌هایی است که برای من اتفاق افتاده که در قالب طنز نوشته شده و اتفاق فراواقعی در کنار داستان رخ داده است.

این عکاس در پایان گفت: جرقه نوشتن این داستان‌ها و نشر کتاب حوالی سال ۸۶ در ذهن من زده شد. من صبح ها فراغت کوتاهی داشتم و روز گذشته‌ام را مرور کرده و روی کاغذ می آوردم سپس روزمرگی‌هایم را با داستان های فراواقعی گره زده و کتاب «سرمانوشتگی ها» را نوشتم. البته سعی کردم داستان های این کتاب هم باورپذیر باشد و هم طنزی داشته باشد که به دل خواننده بنشیند.