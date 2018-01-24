مصوبات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات این نشست که با حضور رسول خادم، قاسم رضایی، حسن رحیمی، کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور، حسن یزدانی، جابر صادق زاده، محمد نادری، حبیب الله ترابی، یگانه غریب گشته، نگین احمدی پویا، کاظم پرورده برگزار شد به شرح زیر است:

۱- مقرر شد اعضای کمیسیون نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکلات مدنظر در کسب نتیجه مطلوب از سوی تیم های ملی کشور در مسابقات المپیک و جهانی را در یک گروه کاری (تلگرام) مطرح کرده و پس از بحث و تبادل نظر در این گروه، دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون مسائل مطرح شده را پس از ۲۰ روز جمع بندی کرده و در جلسه آتی کمیسیون ورزشکاران جهت تصمیم گیری ارائه دهد.

۲- اعضای کمیسیون پیشنهاد دادند مربیانی که کشتی گیران آنها در مسابقات جهانی و یا المپیک صاحب مدال شده اند (بر حسب رده سنی) ، به عنوان همراه به یک رقابت بین المللی اعزام شوند.

۳- مقرر گردید موضوع ساعت تمرینی مناسب و شرایط سالن تمرین بانوان کشتی گیر در استان های مختلف، در سمینار آتی هیت های کشتی استان ها مطرح و پیگیری شود.

۴- مقرر گردید رئیس کمیسیون ورزشکاران و یا نماینده ایشان در جلسه های سمینار هیأت های کشتی استان ها حضور یابند.

۵- در جلسه آتی کمیسیون ورزشکاران از رئیس و یا دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی دعوت شده تا موضوع بیمه های ورزشی و مصدومیت کشتی گیران به خصوص ملی پوشان مورد تبادل نظر قرار گیرد.

۶- پیشنهاد شد در جلسه شورای فنی کشتی های سنتی، موضوع استفاده از مربیان آشنا به امور فنی هر رشته از کشتی های سنتی در جایگاه سرمربی این تیم ها مطرح و پیگیری شود.

۷- اعضای کمیسیون بر حضور پررنگ تر کادر پزشکی و تغذیه تیم های ملی در اردوهای این تیم ها (رده های سنی مختلف) که برای حضور در رقابت های مهم (آسیایی، جهانی و ...) برگزار می شود و همچنین پیگیری مسائل تغذیه آن ها متناسب با شرایط هر کشتی گیر تأکید کردند.

بنا بر این گزارش مهدی علیاری به دلیل پیگیری روند درمانی و همچنین محمدعلی گرایی و سعید عبدولی به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در ماهشهر در این نشست غایب بودند.